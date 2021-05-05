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В Сирии при поддержке России восстановили около тысячи школ
В Сирии при поддержке России восстановили около тысячи школ
Сирийские власти при поддержке российских военных ведут послевоенное восстановление инфраструктуры в 345 населенных пунктах, с начала работы в 2018 году... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:58
2021-05-05T12:58
россия
война в сирии
хама (город)
сирия
дамаск (город)
алеппо
в мире
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 мая - РИА Новости. Сирийские власти при поддержке российских военных ведут послевоенное восстановление инфраструктуры в 345 населенных пунктах, с начала работы в 2018 году российского межведомственного координационного штаба восстановлены около 1 тысячи образовательных учреждений и более 250 больниц, сообщили в среду журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС)."Всего с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики восстановлены 983 образовательных и 253 медицинских учреждения, одна спортивная школа, 4 927 жилых домов, 24,5 километра водопроводных сетей, четыре колодца с питьевой водой, три культурно-досуговых объекта, два административных здания, 0,1 километра тротуара", - говорится в сообщении.Уточняется, что почти за три года проложены 1 457,32 километра линий электропередачи, введены в эксплуатацию 264 объекта водоснабжения, 323 хлебопекарни, 820 электроподстанций, четыре автозаправочные станции, 14 453 промышленных предприятия.Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших в ходе боевых действий территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама, чтобы по возвращении беженцы могли проживать в нормальных условиях. Российский ЦПВС, в свою очередь, оказывает помощь в этой работе, а также транспортировке беженцев.
https://ria.ru/20210505/siriya-1731152714.html
https://ria.ru/20210226/bezhentsy-1599183564.html
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россия, война в сирии, хама (город), сирия, дамаск (город), алеппо, в мире

В Сирии при поддержке России восстановили около тысячи школ

12:58 05.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШкольники в классе открывшейся в районе Барза в Дамаске школы, отремонтированной на собранные в России средства
Школьники в классе открывшейся в районе Барза в Дамаске школы, отремонтированной на собранные в России средства - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 мая - РИА Новости. Сирийские власти при поддержке российских военных ведут послевоенное восстановление инфраструктуры в 345 населенных пунктах, с начала работы в 2018 году российского межведомственного координационного штаба восстановлены около 1 тысячи образовательных учреждений и более 250 больниц, сообщили в среду журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
"Всего с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики восстановлены 983 образовательных и 253 медицинских учреждения, одна спортивная школа, 4 927 жилых домов, 24,5 километра водопроводных сетей, четыре колодца с питьевой водой, три культурно-досуговых объекта, два административных здания, 0,1 километра тротуара", - говорится в сообщении.
Сирия - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Уточняется, что почти за три года проложены 1 457,32 километра линий электропередачи, введены в эксплуатацию 264 объекта водоснабжения, 323 хлебопекарни, 820 электроподстанций, четыре автозаправочные станции, 14 453 промышленных предприятия.
Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших в ходе боевых действий территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама, чтобы по возвращении беженцы могли проживать в нормальных условиях. Российский ЦПВС, в свою очередь, оказывает помощь в этой работе, а также транспортировке беженцев.
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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