https://ria.ru/20210505/siriya-1731185968.html

В Сирии при поддержке России восстановили около тысячи школ

В Сирии при поддержке России восстановили около тысячи школ

Сирийские власти при поддержке российских военных ведут послевоенное восстановление инфраструктуры в 345 населенных пунктах, с начала работы в 2018 году... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:58

2021-05-05T12:58

2021-05-05T12:58

россия

война в сирии

хама (город)

сирия

дамаск (город)

алеппо

в мире

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ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 мая - РИА Новости. Сирийские власти при поддержке российских военных ведут послевоенное восстановление инфраструктуры в 345 населенных пунктах, с начала работы в 2018 году российского межведомственного координационного штаба восстановлены около 1 тысячи образовательных учреждений и более 250 больниц, сообщили в среду журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС)."Всего с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики восстановлены 983 образовательных и 253 медицинских учреждения, одна спортивная школа, 4 927 жилых домов, 24,5 километра водопроводных сетей, четыре колодца с питьевой водой, три культурно-досуговых объекта, два административных здания, 0,1 километра тротуара", - говорится в сообщении.Уточняется, что почти за три года проложены 1 457,32 километра линий электропередачи, введены в эксплуатацию 264 объекта водоснабжения, 323 хлебопекарни, 820 электроподстанций, четыре автозаправочные станции, 14 453 промышленных предприятия.Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших в ходе боевых действий территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама, чтобы по возвращении беженцы могли проживать в нормальных условиях. Российский ЦПВС, в свою очередь, оказывает помощь в этой работе, а также транспортировке беженцев.

https://ria.ru/20210505/siriya-1731152714.html

https://ria.ru/20210226/bezhentsy-1599183564.html

россия

хама (город)

сирия

дамаск (город)

алеппо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, война в сирии, хама (город), сирия, дамаск (город), алеппо, в мире