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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210505/putin-1731215872.html
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:43
2021-05-05T16:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.Они обсудили борьбу с распространением коронавируса."Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении."Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - говорится в сообщении."Прорабатываются также возможности налаживания ее (вакцины "Спутник V" - ред.) совместного производства на турецких предприятиях", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

16:43 05.05.2021 (обновлено: 16:56 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.
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Они обсудили борьбу с распространением коронавируса.
"Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
"Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении (борьбы с распространением коронавируса - ред.). Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
"Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - говорится в сообщении.
"Прорабатываются также возможности налаживания ее (вакцины "Спутник V" - ред.) совместного производства на турецких предприятиях", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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