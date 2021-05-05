https://ria.ru/20210505/putin-1731215872.html

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:43

2021-05-05T16:43

2021-05-05T16:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.Они обсудили борьбу с распространением коронавируса."Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении."Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - говорится в сообщении."Прорабатываются также возможности налаживания ее (вакцины "Спутник V" - ред.) совместного производства на турецких предприятиях", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/turtsiya-1730452101.html

россия

турция

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коронавирус covid-19, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире