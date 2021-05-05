https://ria.ru/20210505/putin-1731171695.html

Путин принес соболезнования президенту Мексики из-за обрушения метромоста

Путин принес соболезнования президенту Мексики из-за обрушения метромоста

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору по поводу трагических последствий обрушения метромоста РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T10:50

2021-05-05T10:50

2021-05-05T10:57

обрушение метромоста в мехико

владимир путин

мехико (город)

мексика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет. Всего погибли 25 человек.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В стране объявлен национальный трехдневный траур.

мехико (город)

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, владимир путин, мехико (город), мексика