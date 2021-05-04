Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731072119.html
Крушение метромоста в Мехико
Крушение метромоста в Мехико
Обрушение метромоста на юго-востоке столицы Мексики произошло около 22:00 по местному времени в понедельник. Конструкция вместе с поездом упала в районе станций РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:28
2021-05-04T13:28
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731061585_0:100:3000:1788_1920x0_80_0_0_4a7d9461a0ff97e9dd672af1205cf8ca.jpg
Обрушение метромоста на юго-востоке столицы Мексики произошло около 22:00 по местному времени в понедельник. Конструкция вместе с поездом упала в районе станций Оливос и Тесонко. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru.
мехико (город)
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731061585_106:0:2635:1897_1920x0_80_0_0_5e241589ec45511fff16c4f314e2b932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, фото, фото

Крушение метромоста в Мехико

13:28 04.05.2021
 
Читать ria.ru в
Обрушение метромоста на юго-востоке столицы Мексики произошло около 22:00 по местному времени в понедельник. Конструкция вместе с поездом упала в районе станций Оливос и Тесонко. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Luis Cortes

Число погибших в результате крушения метромоста возросло до 23, более 60 пострадали

Крушение метромоста в Мехико
1 из 10

Число погибших в результате крушения метромоста возросло до 23, более 60 пострадали

© REUTERS / Luis Cortes
© AFP 2021 / Alfredo Estrella

Всех пострадавших доставили в больницы, на месте ЧП раненых нет

Пострадавший во время крушения метромоста в Мехико
2 из 10

Всех пострадавших доставили в больницы, на месте ЧП раненых нет

© AFP 2021 / Alfredo Estrella
© AFP 2021 / Pedro Pardo

По словам очевидцев, в поезде было довольно многолюдно: многие в это время еще возвращались с работы

Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико
3 из 10

По словам очевидцев, в поезде было довольно многолюдно: многие в это время еще возвращались с работы

© AFP 2021 / Pedro Pardo
© REUTERS / Luis Cortes

"На улицах, окружающих проспектах, где произошла авария, соседи стихийно перекрыли улицы, чтобы облегчить проезд машин скорой помощи, многие пришли с водой и припасами", — рассказала журналист Росарио Охеда

Пострадавший во время крушения метромоста в Мехико
4 из 10

"На улицах, окружающих проспектах, где произошла авария, соседи стихийно перекрыли улицы, чтобы облегчить проезд машин скорой помощи, многие пришли с водой и припасами", — рассказала журналист Росарио Охеда

© REUTERS / Luis Cortes
© REUTERS / Carlos Jasso

После трагедии в районе отключили электричество. Подъемный кран удерживал вагоны, пока спасали людей

Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико
5 из 10

После трагедии в районе отключили электричество. Подъемный кран удерживал вагоны, пока спасали людей

© REUTERS / Carlos Jasso
© REUTERS / Luis Cortes

Метрополитен Мехико — один из крупнейших в Северной Америке

Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико
6 из 10

Метрополитен Мехико — один из крупнейших в Северной Америке

© REUTERS / Luis Cortes
© REUTERS / Carlos Jasso

Двенадцатую линию метро, на которой произошло обрушение, открыли в октябре 2012 года, в ее строительство вложили 1,8 миллиарда долларов

Крушение метромоста в Мехико
7 из 10

Двенадцатую линию метро, на которой произошло обрушение, открыли в октябре 2012 года, в ее строительство вложили 1,8 миллиарда долларов

© REUTERS / Carlos Jasso
© AFP 2021 / Pedro Pardo

В 2014 году движение по этой линии приостановили на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу составов

Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико
8 из 10

В 2014 году движение по этой линии приостановили на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу составов

© AFP 2021 / Pedro Pardo
© REUTERS / Luis Cortes

Ежедневно 12-й линией метро Мехико пользуются около 450 тысяч человек. По словам местных жителей, метромост выходил из строя практически с момента открытия

Крушение метромоста в Мехико
9 из 10

Ежедневно 12-й линией метро Мехико пользуются около 450 тысяч человек. По словам местных жителей, метромост выходил из строя практически с момента открытия

© REUTERS / Luis Cortes
© AFP 2021 / Pedro Pardo

Мэр столицы Мексики заявила, что после трагедии проверят конструкции всей 12-й линии

Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико
10 из 10

Мэр столицы Мексики заявила, что после трагедии проверят конструкции всей 12-й линии

© AFP 2021 / Pedro Pardo
 
Обрушение метромоста в МехикоМехико (город)МексикаФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния