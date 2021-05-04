Крушение метромоста в Мехико
Число погибших в результате крушения метромоста возросло до 23, более 60 пострадали
Число погибших в результате крушения метромоста возросло до 23, более 60 пострадали
Всех пострадавших доставили в больницы, на месте ЧП раненых нет
По словам очевидцев, в поезде было довольно многолюдно: многие в это время еще возвращались с работы
По словам очевидцев, в поезде было довольно многолюдно: многие в это время еще возвращались с работы
"На улицах, окружающих проспектах, где произошла авария, соседи стихийно перекрыли улицы, чтобы облегчить проезд машин скорой помощи, многие пришли с водой и припасами", — рассказала журналист Росарио Охеда
"На улицах, окружающих проспектах, где произошла авария, соседи стихийно перекрыли улицы, чтобы облегчить проезд машин скорой помощи, многие пришли с водой и припасами", — рассказала журналист Росарио Охеда
После трагедии в районе отключили электричество. Подъемный кран удерживал вагоны, пока спасали людей
После трагедии в районе отключили электричество. Подъемный кран удерживал вагоны, пока спасали людей
Метрополитен Мехико — один из крупнейших в Северной Америке
Двенадцатую линию метро, на которой произошло обрушение, открыли в октябре 2012 года, в ее строительство вложили 1,8 миллиарда долларов
Двенадцатую линию метро, на которой произошло обрушение, открыли в октябре 2012 года, в ее строительство вложили 1,8 миллиарда долларов
В 2014 году движение по этой линии приостановили на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу составов
В 2014 году движение по этой линии приостановили на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу составов
Ежедневно 12-й линией метро Мехико пользуются около 450 тысяч человек. По словам местных жителей, метромост выходил из строя практически с момента открытия
Ежедневно 12-й линией метро Мехико пользуются около 450 тысяч человек. По словам местных жителей, метромост выходил из строя практически с момента открытия
Мэр столицы Мексики заявила, что после трагедии проверят конструкции всей 12-й линии
Мэр столицы Мексики заявила, что после трагедии проверят конструкции всей 12-й линии