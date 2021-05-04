https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731072119.html

Крушение метромоста в Мехико

Крушение метромоста в Мехико

Обрушение метромоста на юго-востоке столицы Мексики произошло около 22:00 по местному времени в понедельник. Конструкция вместе с поездом упала в районе станций РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:28

2021-05-04T13:28

2021-05-04T13:28

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

фото

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Обрушение метромоста на юго-востоке столицы Мексики произошло около 22:00 по местному времени в понедельник. Конструкция вместе с поездом упала в районе станций Оливос и Тесонко. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru.

мехико (город)

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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