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В Молдавии День Победы отметят шествием "Бессмертного полка"

В Молдавии День Победы отметят шествием "Бессмертного полка"

Национальный координационный комитет "Победа" 9 мая организует в Кишиневе Марш памяти и акцию "Бессмертный полк", заявил на брифинге в среду председатель... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:40

2021-05-05T15:40

2021-05-05T15:40

национальный координационный комитет

бессмертный полк

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Национальный координационный комитет "Победа" 9 мая организует в Кишиневе Марш памяти и акцию "Бессмертный полк", заявил на брифинге в среду председатель организации Алексей Петрович."Национальный координационный комитет "Победа" приглашает всех желающих к участию в Марше памяти и акции "Бессмертный полк" которая пройдет 9 мая. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, с соблюдением масочного режима", - заявил Петрович.По его словам, необходимо достойно отметить очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне и пройти маршем из центра Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность".При этом власти Молдавии решили в этом году отказаться от проведения массовых мероприятий из-за эпидемиологической ситуации.Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В Молдавии акция "Бессмертный полк" первый раз прошла в 2015 году.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20210505/dnk-1730346078.html

молдавия

кишинев

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национальный координационный комитет, бессмертный полк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), молдавия, кишинев, в мире