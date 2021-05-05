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В Молдавии День Победы отметят шествием "Бессмертного полка"
В Молдавии День Победы отметят шествием "Бессмертного полка"
Национальный координационный комитет "Победа" 9 мая организует в Кишиневе Марш памяти и акцию "Бессмертный полк", заявил на брифинге в среду председатель... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:40
2021-05-05T15:40
национальный координационный комитет
бессмертный полк
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Национальный координационный комитет "Победа" 9 мая организует в Кишиневе Марш памяти и акцию "Бессмертный полк", заявил на брифинге в среду председатель организации Алексей Петрович."Национальный координационный комитет "Победа" приглашает всех желающих к участию в Марше памяти и акции "Бессмертный полк" которая пройдет 9 мая. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, с соблюдением масочного режима", - заявил Петрович.По его словам, необходимо достойно отметить очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне и пройти маршем из центра Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность".При этом власти Молдавии решили в этом году отказаться от проведения массовых мероприятий из-за эпидемиологической ситуации.Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В Молдавии акция "Бессмертный полк" первый раз прошла в 2015 году.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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национальный координационный комитет, бессмертный полк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), молдавия, кишинев, в мире

В Молдавии День Победы отметят шествием "Бессмертного полка"

15:40 05.05.2021
 
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Кишиневе
Акция Бессмертный полк в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Национальный координационный комитет "Победа" 9 мая организует в Кишиневе Марш памяти и акцию "Бессмертный полк", заявил на брифинге в среду председатель организации Алексей Петрович.
"Национальный координационный комитет "Победа" приглашает всех желающих к участию в Марше памяти и акции "Бессмертный полк" которая пройдет 9 мая. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, с соблюдением масочного режима", - заявил Петрович.
По его словам, необходимо достойно отметить очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне и пройти маршем из центра Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность".
При этом власти Молдавии решили в этом году отказаться от проведения массовых мероприятий из-за эпидемиологической ситуации.
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Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В Молдавии акция "Бессмертный полк" первый раз прошла в 2015 году.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
 
Национальный координационный комитетБессмертный полкДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МолдавияКишиневВ мире
 
 
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