https://ria.ru/20210505/pisma-1731198865.html

RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы

RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы

RT запускает проект "Бесконечное письмо", посвященный окончанию Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:42

2021-05-05T14:42

2021-05-05T14:44

день победы

телеканал rt

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. RT запускает проект "Бесконечное письмо", посвященный окончанию Великой Отечественной войны. На его сайте опубликовали отрывки из фронтовых писем советских воинов. Иллюстрации создали студенты школы дизайна РАНХиГС, а саундтрек написал Максим Макарычев.Ресурс создан в партнерстве с digital-агентством Red Collar и представляет собой "бесконечный" поток фронтовых "треугольников". Такая подача позволяет передать "напряженность и трагичность каждой истории", рассказал Денис Ломов, креативный директор Red Collar. Письма в форме треугольников появились из-за нехватки конвертов и бумаги в годы войны. Солдаты писали на листе, затем складывали его треугольником и указывали адрес с другой стороны. Фронтовая почта много значила в то время: эшелоны с письмами ходили без перебоев, а почтальоны нередко отдавали жизнь за доставку ценного груза."Бесконечное письмо: веб-версия" завершит проект RT #СтраницыПобеды 2020 года.

https://ria.ru/20200224/1565057204.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945)