https://ria.ru/20210505/pisma-1731198865.html
RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы
RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы
RT запускает проект "Бесконечное письмо", посвященный окончанию Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:42
2021-05-05T14:42
2021-05-05T14:44
день победы
телеканал rt
великая отечественная война (1941-1945)
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155645/96/1556459648_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_8b90c73477126ea5f2c99cb1c74ee4cf.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. RT запускает проект "Бесконечное письмо", посвященный окончанию Великой Отечественной войны. На его сайте опубликовали отрывки из фронтовых писем советских воинов. Иллюстрации создали студенты школы дизайна РАНХиГС, а саундтрек написал Максим Макарычев.Ресурс создан в партнерстве с digital-агентством Red Collar и представляет собой "бесконечный" поток фронтовых "треугольников". Такая подача позволяет передать "напряженность и трагичность каждой истории", рассказал Денис Ломов, креативный директор Red Collar. Письма в форме треугольников появились из-за нехватки конвертов и бумаги в годы войны. Солдаты писали на листе, затем складывали его треугольником и указывали адрес с другой стороны. Фронтовая почта много значила в то время: эшелоны с письмами ходили без перебоев, а почтальоны нередко отдавали жизнь за доставку ценного груза."Бесконечное письмо: веб-версия" завершит проект RT #СтраницыПобеды 2020 года.
https://ria.ru/20200224/1565057204.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945)
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. RT
запускает проект "Бесконечное письмо
", посвященный окончанию Великой Отечественной войны
.
На его сайте опубликовали отрывки из фронтовых писем советских воинов. Иллюстрации создали студенты школы дизайна РАНХиГС, а саундтрек написал Максим Макарычев.
"Фронтовые письма — это уникальный исторический документ Великой Отечественной. Обращенные к любимым, детям, матерям, лишенные ложной высокопарности, эти лаконичные строчки создают величественный, но очень личный, искренний образ людей, захваченных конфликтом, который в наши дни трудно осознать", — рассказала Татьяна Василевская, глава издательства "Книга", чей архив фронтовой почты лег в основу проекта.
Ресурс создан в партнерстве с digital-агентством Red Collar и представляет собой "бесконечный" поток фронтовых "треугольников". Такая подача позволяет передать "напряженность и трагичность каждой истории", рассказал Денис Ломов, креативный директор Red Collar.
Письма в форме треугольников появились из-за нехватки конвертов и бумаги в годы войны. Солдаты писали на листе, затем складывали его треугольником и указывали адрес с другой стороны. Фронтовая почта много значила в то время: эшелоны с письмами ходили без перебоев, а почтальоны нередко отдавали жизнь за доставку ценного груза.
"Бесконечное письмо: веб-версия" завершит проект RT #СтраницыПобеды
2020 года.