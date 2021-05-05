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RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы
RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы
RT запускает проект "Бесконечное письмо", посвященный окончанию Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:42
2021-05-05T14:44
день победы
телеканал rt
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. RT запускает проект "Бесконечное письмо", посвященный окончанию Великой Отечественной войны. На его сайте опубликовали отрывки из фронтовых писем советских воинов. Иллюстрации создали студенты школы дизайна РАНХиГС, а саундтрек написал Максим Макарычев.Ресурс создан в партнерстве с digital-агентством Red Collar и представляет собой "бесконечный" поток фронтовых "треугольников". Такая подача позволяет передать "напряженность и трагичность каждой истории", рассказал Денис Ломов, креативный директор Red Collar. Письма в форме треугольников появились из-за нехватки конвертов и бумаги в годы войны. Солдаты писали на листе, затем складывали его треугольником и указывали адрес с другой стороны. Фронтовая почта много значила в то время: эшелоны с письмами ходили без перебоев, а почтальоны нередко отдавали жизнь за доставку ценного груза."Бесконечное письмо: веб-версия" завершит проект RT #СтраницыПобеды 2020 года.
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день победы, телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945)

RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы

14:42 05.05.2021 (обновлено: 14:44 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип RT
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. RT запускает проект "Бесконечное письмо", посвященный окончанию Великой Отечественной войны.
На его сайте опубликовали отрывки из фронтовых писем советских воинов. Иллюстрации создали студенты школы дизайна РАНХиГС, а саундтрек написал Максим Макарычев.
"Фронтовые письма — это уникальный исторический документ Великой Отечественной. Обращенные к любимым, детям, матерям, лишенные ложной высокопарности, эти лаконичные строчки создают величественный, но очень личный, искренний образ людей, захваченных конфликтом, который в наши дни трудно осознать", — рассказала Татьяна Василевская, глава издательства "Книга", чей архив фронтовой почты лег в основу проекта.
Ресурс создан в партнерстве с digital-агентством Red Collar и представляет собой "бесконечный" поток фронтовых "треугольников". Такая подача позволяет передать "напряженность и трагичность каждой истории", рассказал Денис Ломов, креативный директор Red Collar.
Письма в форме треугольников появились из-за нехватки конвертов и бумаги в годы войны. Солдаты писали на листе, затем складывали его треугольником и указывали адрес с другой стороны. Фронтовая почта много значила в то время: эшелоны с письмами ходили без перебоев, а почтальоны нередко отдавали жизнь за доставку ценного груза.
"Бесконечное письмо: веб-версия" завершит проект RT #СтраницыПобеды 2020 года.
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