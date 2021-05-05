Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:35 05.05.2021 (обновлено: 08:50 05.05.2021)
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции.
"На Красной площади состоялась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне", - отметили в ведомстве.
На видео демонстрируется марш пеших парадных расчетов, а также проезд по Красной площади военной техники из механизированной колонны.
По данным Минобороны, в рамках тренировки по Красной площади прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.
Затем проехала механизированная колонна, в составе которой более 190 единиц военной техники. В том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и "Курганец-25". Также по площади прошли оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Силы ПВО представлены зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и системами С-400. Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".
Весь личный состав, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.