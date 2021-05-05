https://ria.ru/20210505/parad-1731154614.html

Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади

Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T02:35

2021-05-05T02:35

2021-05-05T08:50

москва

безопасность

общество

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции.На видео демонстрируется марш пеших парадных расчетов, а также проезд по Красной площади военной техники из механизированной колонны.По данным Минобороны, в рамках тренировки по Красной площади прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.Затем проехала механизированная колонна, в составе которой более 190 единиц военной техники. В том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и "Курганец-25". Также по площади прошли оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Силы ПВО представлены зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и системами С-400. Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".Весь личный состав, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

https://ria.ru/20210503/repetitsiya-1731038718.html

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Ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Кадры Минобороны Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции. По данным Минобороны, в рамках тренировки по Красной площади прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. 2021-05-05T02:35 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, безопасность, общество