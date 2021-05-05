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Россияне оценили предложение о наказании за оскорбление ветеранов
Россияне оценили предложение о наказании за оскорбление ветеранов
Более половины (64%) россиян поддерживают предложение депутатов Госдумы приравнять оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны к оправданию преступлений... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T18:57
2021-05-05T18:57
вциом
госдума рф
единая россия
владимир шаманов
ирина яровая
иосиф сталин (джугашвили)
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины (64%) россиян поддерживают предложение депутатов Госдумы приравнять оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны к оправданию преступлений нацистов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.При этом чуть более четверти опрошенных (28%) не согласны с этим предложением. Больше всего эту идею одобряют граждане от 45 лет.Согласно опросу, 88% россиян подтвердили, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне, 43% респондентов много знают об этом из рассказов близких и семейных архивов, 38% не знают подробности, 7% знают об участии родственников в войне, но никакой информации на этот счет у них нет. Еще 5% россиян заявили, что их родственники в войне не участвовали, а 6% ничего не знают об этом.Об участии членов семьи лучше всего осведомлены россияне 45-59 лет, а также от 60 лет (51% и 56% соответственно), жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%), респонденты с высшим и неполным высшим образованием (50%).По мнению опрошенных, ключевая роль в победе в Великой Отечественной войне принадлежит народу (64%), солдатам (57%), генеральному штабу (42%), лично Иосифу Сталину (39%), полевым офицерам (29%), правительству страны (Совету народных комиссаров, 20%) и русской зиме (18%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.В феврале 2021 года в пресс-службе партии "Единая Россия" рассказали, что депутаты Госдумы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма. Авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.Президент России Владимир Путин в начале апреля 2021 года подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210505/voyna-1731209625.html
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вциом, госдума рф, единая россия, владимир шаманов, ирина яровая, иосиф сталин (джугашвили), москва, санкт-петербург, общество

Россияне оценили предложение о наказании за оскорбление ветеранов

18:57 05.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВетераны Великой отечественной войны (ВОВ) во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
Ветераны Великой отечественной войны (ВОВ) во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины (64%) россиян поддерживают предложение депутатов Госдумы приравнять оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны к оправданию преступлений нацистов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
При этом чуть более четверти опрошенных (28%) не согласны с этим предложением. Больше всего эту идею одобряют граждане от 45 лет.
Согласно опросу, 88% россиян подтвердили, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне, 43% респондентов много знают об этом из рассказов близких и семейных архивов, 38% не знают подробности, 7% знают об участии родственников в войне, но никакой информации на этот счет у них нет. Еще 5% россиян заявили, что их родственники в войне не участвовали, а 6% ничего не знают об этом.
Об участии членов семьи лучше всего осведомлены россияне 45-59 лет, а также от 60 лет (51% и 56% соответственно), жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%), респонденты с высшим и неполным высшим образованием (50%).
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 16:03
В ГД внесли проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
По мнению опрошенных, ключевая роль в победе в Великой Отечественной войне принадлежит народу (64%), солдатам (57%), генеральному штабу (42%), лично Иосифу Сталину (39%), полевым офицерам (29%), правительству страны (Совету народных комиссаров, 20%) и русской зиме (18%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В феврале 2021 года в пресс-службе партии "Единая Россия" рассказали, что депутаты Госдумы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма. Авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
Генерал-майор Сергей Липовой во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 17:18
Эксперт прокомментировал закон о наказании за оскорбление ветеранов
Президент России Владимир Путин в начале апреля 2021 года подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.
 
ВЦИОМГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ШамановИрина ЯроваяИосиф Сталин (Джугашвили)МоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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