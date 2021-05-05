https://ria.ru/20210505/opros-1731230411.html

Россияне оценили предложение о наказании за оскорбление ветеранов

Россияне оценили предложение о наказании за оскорбление ветеранов

Более половины (64%) россиян поддерживают предложение депутатов Госдумы приравнять оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны к оправданию преступлений... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T18:57

2021-05-05T18:57

2021-05-05T18:57

вциом

госдума рф

единая россия

владимир шаманов

ирина яровая

иосиф сталин (джугашвили)

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573697338_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_6712c631a0d27575f4290e61ca3183c7.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины (64%) россиян поддерживают предложение депутатов Госдумы приравнять оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны к оправданию преступлений нацистов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.При этом чуть более четверти опрошенных (28%) не согласны с этим предложением. Больше всего эту идею одобряют граждане от 45 лет.Согласно опросу, 88% россиян подтвердили, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне, 43% респондентов много знают об этом из рассказов близких и семейных архивов, 38% не знают подробности, 7% знают об участии родственников в войне, но никакой информации на этот счет у них нет. Еще 5% россиян заявили, что их родственники в войне не участвовали, а 6% ничего не знают об этом.Об участии членов семьи лучше всего осведомлены россияне 45-59 лет, а также от 60 лет (51% и 56% соответственно), жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%), респонденты с высшим и неполным высшим образованием (50%).По мнению опрошенных, ключевая роль в победе в Великой Отечественной войне принадлежит народу (64%), солдатам (57%), генеральному штабу (42%), лично Иосифу Сталину (39%), полевым офицерам (29%), правительству страны (Совету народных комиссаров, 20%) и русской зиме (18%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.В феврале 2021 года в пресс-службе партии "Единая Россия" рассказали, что депутаты Госдумы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма. Авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.Президент России Владимир Путин в начале апреля 2021 года подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210505/voyna-1731209625.html

https://ria.ru/20210405/veterany-1604330860.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, госдума рф, единая россия, владимир шаманов, ирина яровая, иосиф сталин (джугашвили), москва, санкт-петербург, общество