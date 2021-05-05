https://ria.ru/20210505/mishustin-1731174101.html

Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации

Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ и главам регионов до 13 июля отчитаться о расширении программы диспансеризации и профилактических... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:12

2021-05-05T11:12

2021-05-05T11:32

россия

здоровье - общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ и главам регионов до 13 июля отчитаться о расширении программы диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщается на сайте правительства РФ."В части расширения программы профилактических медосмотров и диспансеризации поручение дано Минздраву и руководителям регионов. Отчитаться о его исполнении они должны до 13 июля",- говорится в сообщении.К 16 августа Минздрав, Минпромторг и Минсельхоз также при участии глав регионов обязаны доложить о работе, направленной на обеспечение новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов, уточняется в сообщении.Президент поставил задачу в 2021–2023 годах направить в сёла не менее 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи, а в 2022–2023 годах – не менее 500 мобильных медицинских комплексов.

https://ria.ru/20210421/murashko-1729299307.html

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2021

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россия, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, общество