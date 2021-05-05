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Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации
Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ и главам регионов до 13 июля отчитаться о расширении программы диспансеризации и профилактических... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:12
2021-05-05T11:32
россия
здоровье - общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ и главам регионов до 13 июля отчитаться о расширении программы диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщается на сайте правительства РФ."В части расширения программы профилактических медосмотров и диспансеризации поручение дано Минздраву и руководителям регионов. Отчитаться о его исполнении они должны до 13 июля",- говорится в сообщении.К 16 августа Минздрав, Минпромторг и Минсельхоз также при участии глав регионов обязаны доложить о работе, направленной на обеспечение новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов, уточняется в сообщении.Президент поставил задачу в 2021–2023 годах направить в сёла не менее 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи, а в 2022–2023 годах – не менее 500 мобильных медицинских комплексов.
https://ria.ru/20210421/murashko-1729299307.html
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россия, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, общество

Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации

11:12 05.05.2021 (обновлено: 11:32 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ и главам регионов до 13 июля отчитаться о расширении программы диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщается на сайте правительства РФ.
"В части расширения программы профилактических медосмотров и диспансеризации поручение дано Минздраву и руководителям регионов. Отчитаться о его исполнении они должны до 13 июля",- говорится в сообщении.
К 16 августа Минздрав, Минпромторг и Минсельхоз также при участии глав регионов обязаны доложить о работе, направленной на обеспечение новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов, уточняется в сообщении.
Президент поставил задачу в 2021–2023 годах направить в сёла не менее 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи, а в 2022–2023 годах – не менее 500 мобильных медицинских комплексов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Мурашко оценил шансы расширения диспансеризации
 
РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Михаил МишустинОбщество
 
 
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