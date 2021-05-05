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https://ria.ru/20210505/metromost-1731245428.html
Власти назвали причину обрушения метромоста в Мехико
Власти назвали причину обрушения метромоста в Мехико
Структурный дефект конструкции эстакады метро в Мехико стал причиной её обрушения, заявил министр общественных работ города Хесус Антонио Эстева. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T22:50
2021-05-05T22:50
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
в мире
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Структурный дефект конструкции эстакады метро в Мехико стал причиной её обрушения, заявил министр общественных работ города Хесус Антонио Эстева."На сегодня мы имеем видеозапись, на которой конструкция внезапно рушится... Ясно, что это был структурный дефект элементов, в данном случае - металлических конструкций, это металлические балки со сборными железобетонными элементами в верхней части", - заявил Эстева в интервью телеканалу Televisa.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени. В катастрофе погибли 25 человек, более 60 госпитализированы. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Причину дефекта, который привел к трагедии, по словам Эстевы, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В Мексике объявлен национальный трехдневный траур.
https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731147822.html
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире

Власти назвали причину обрушения метромоста в Мехико

22:50 05.05.2021
 
© REUTERS / Henry RomeroСпасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© REUTERS / Henry Romero
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Структурный дефект конструкции эстакады метро в Мехико стал причиной её обрушения, заявил министр общественных работ города Хесус Антонио Эстева.
"На сегодня мы имеем видеозапись, на которой конструкция внезапно рушится... Ясно, что это был структурный дефект элементов, в данном случае - металлических конструкций, это металлические балки со сборными железобетонными элементами в верхней части", - заявил Эстева в интервью телеканалу Televisa.
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 23:03
Рухнувший метромост в Мехико проверяли год назад и не нашли проблем
Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени. В катастрофе погибли 25 человек, более 60 госпитализированы. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.
Причину дефекта, который привел к трагедии, по словам Эстевы, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.
Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В Мексике объявлен национальный трехдневный траур.
Спасатель на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 16:04В мире
Власти Мехико рассказали о неопознанных жертвах ЧП с метромостом
 
Обрушение метромоста в МехикоМехико (город)МексикаВ мире
 
 
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