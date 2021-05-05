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В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей"
В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей"
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95, получившие в кодификации НАТО прозвище Bear ("медведь"), выполняют "рутинные" полеты у побережья Аляски, тем... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:19
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россия
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ту-95
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95, получившие в кодификации НАТО прозвище Bear ("медведь"), выполняют "рутинные" полеты у побережья Аляски, тем самым вызывая беспокойство у американских ВВС. Портал 19FortyFive со ссылкой на лейтенанта Дэвида Крамма пишет, что в прошлом году из-за российских самолетов в воздух поднимали истребители F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3. В итоге находящиеся на Аляске подразделения столкнулись с серьезной нагрузкой. Военное командование ищет способы облегчить работу северных подразделений. В частности, речь идет об отправке истребителей F-16, многофункциональность которого позволит сопровождать Ту-95. Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен ван Хёрк, в свою очередь, заявил о возобновлении "равной конкуренции" с Россией. "Ясно, что Россия пытается восстановить свое влияние на мировой арене. Это соревнование великих держав", — сказал он, подчеркнув, что перехватывать российские самолеты стало намного сложнее. Ту-95 — турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.
https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html
https://ria.ru/20210419/strelby-1728887736.html
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россия, f-16, f-22, ту-95, нато, москва, аляска, сша

В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей"

11:19 05.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95, получившие в кодификации НАТО прозвище Bear ("медведь"), выполняют "рутинные" полеты у побережья Аляски, тем самым вызывая беспокойство у американских ВВС.
Портал 19FortyFive со ссылкой на лейтенанта Дэвида Крамма пишет, что в прошлом году из-за российских самолетов в воздух поднимали истребители F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3.
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В итоге находящиеся на Аляске подразделения столкнулись с серьезной нагрузкой. Военное командование ищет способы облегчить работу северных подразделений. В частности, речь идет об отправке истребителей F-16, многофункциональность которого позволит сопровождать Ту-95.
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен ван Хёрк, в свою очередь, заявил о возобновлении "равной конкуренции" с Россией. "Ясно, что Россия пытается восстановить свое влияние на мировой арене. Это соревнование великих держав", — сказал он, подчеркнув, что перехватывать российские самолеты стало намного сложнее.
Ту-95 — турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.
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РоссияF-16F-22Ту-95НАТОМоскваАляскаСША
 
 
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