https://ria.ru/20210505/medvedi-1731174598.html

В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей"

В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей"

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95, получившие в кодификации НАТО прозвище Bear ("медведь"), выполняют "рутинные" полеты у побережья Аляски, тем... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:19

2021-05-05T11:19

2021-05-05T11:19

россия

f-16

f-22

ту-95

нато

москва

аляска

сша

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95, получившие в кодификации НАТО прозвище Bear ("медведь"), выполняют "рутинные" полеты у побережья Аляски, тем самым вызывая беспокойство у американских ВВС. Портал 19FortyFive со ссылкой на лейтенанта Дэвида Крамма пишет, что в прошлом году из-за российских самолетов в воздух поднимали истребители F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3. В итоге находящиеся на Аляске подразделения столкнулись с серьезной нагрузкой. Военное командование ищет способы облегчить работу северных подразделений. В частности, речь идет об отправке истребителей F-16, многофункциональность которого позволит сопровождать Ту-95. Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен ван Хёрк, в свою очередь, заявил о возобновлении "равной конкуренции" с Россией. "Ясно, что Россия пытается восстановить свое влияние на мировой арене. Это соревнование великих держав", — сказал он, подчеркнув, что перехватывать российские самолеты стало намного сложнее. Ту-95 — турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.

https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html

https://ria.ru/20210419/strelby-1728887736.html

россия

москва

аляска

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, f-16, f-22, ту-95, нато, москва, аляска, сша