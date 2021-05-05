https://ria.ru/20210505/malchik-1731207157.html
В Дагестане нашли тело пропавшего несколько дней назад мальчика
В Дагестане нашли тело пропавшего несколько дней назад мальчика
Тело восьмилетнего мальчика, которого со 2 мая искали в Дагестане, нашли в трансформаторной будке, вероятнее всего, он погиб от удара током во время дождя,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:44
2021-05-05T15:44
2021-05-05T15:44
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
кизлярский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 мая – РИА Новости. Тело восьмилетнего мальчика, которого со 2 мая искали в Дагестане, нашли в трансформаторной будке, вероятнее всего, он погиб от удара током во время дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.В понедельник в отряд "Лиза Алерт" поступила заявка о пропаже мальчика, который 2 мая в селе имени Шаумяна Кизлярского района ушел гулять и не вернулся. На место пропажи выдвинулись добровольцы поисково-спасательного отряда, был развернут оперативный штаб по поиску ребенка.По информации пресс-службы отряда, к поискам мальчика подключились местные жители, поисковики со всего Дагестана, а также пилоты БПЛА из Краснодарского и Ставропольского края, добровольцы из Кабардино-Балкарской республики, на помощь вылетели добровольцы из Москвы с оборудованием. СК завел уголовное дело по статье об убийстве.
https://ria.ru/20210405/tok-1604330336.html
кизлярский район
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), кизлярский район, происшествия