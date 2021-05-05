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В Дагестане нашли тело пропавшего несколько дней назад мальчика
В Дагестане нашли тело пропавшего несколько дней назад мальчика
Тело восьмилетнего мальчика, которого со 2 мая искали в Дагестане, нашли в трансформаторной будке, вероятнее всего, он погиб от удара током во время дождя,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:44
2021-05-05T15:44
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
кизлярский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 мая – РИА Новости. Тело восьмилетнего мальчика, которого со 2 мая искали в Дагестане, нашли в трансформаторной будке, вероятнее всего, он погиб от удара током во время дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.В понедельник в отряд "Лиза Алерт" поступила заявка о пропаже мальчика, который 2 мая в селе имени Шаумяна Кизлярского района ушел гулять и не вернулся. На место пропажи выдвинулись добровольцы поисково-спасательного отряда, был развернут оперативный штаб по поиску ребенка.По информации пресс-службы отряда, к поискам мальчика подключились местные жители, поисковики со всего Дагестана, а также пилоты БПЛА из Краснодарского и Ставропольского края, добровольцы из Кабардино-Балкарской республики, на помощь вылетели добровольцы из Москвы с оборудованием. СК завел уголовное дело по статье об убийстве.
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кизлярский район
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), кизлярский район, происшествия

В Дагестане нашли тело пропавшего несколько дней назад мальчика

15:44 05.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 5 мая – РИА Новости. Тело восьмилетнего мальчика, которого со 2 мая искали в Дагестане, нашли в трансформаторной будке, вероятнее всего, он погиб от удара током во время дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
В понедельник в отряд "Лиза Алерт" поступила заявка о пропаже мальчика, который 2 мая в селе имени Шаумяна Кизлярского района ушел гулять и не вернулся. На место пропажи выдвинулись добровольцы поисково-спасательного отряда, был развернут оперативный штаб по поиску ребенка.
По информации пресс-службы отряда, к поискам мальчика подключились местные жители, поисковики со всего Дагестана, а также пилоты БПЛА из Краснодарского и Ставропольского края, добровольцы из Кабардино-Балкарской республики, на помощь вылетели добровольцы из Москвы с оборудованием. СК завел уголовное дело по статье об убийстве.
"Он погиб практически сразу. Судя по всему, он играл неподалеку от трансформатора, пошел дождь. Дети же любопытные, он залез в трансформаторную будку, мокрое тело… Видимо, от оголенных проводов он получил удар током и скончался на месте", - сообщил собеседник агентства.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 17:15
В Рязанской области мальчик погиб после удара током на крыше поезда
 
Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Кизлярский районПроисшествия
 
 
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