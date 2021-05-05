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Сенатор призвал Киев прекратить шантаж по поводу водной блокады Крыма
Сенатор призвал Киев прекратить шантаж по поводу водной блокады Крыма
Вопрос устойчивого водоснабжения Крыма фактически решен, шантаж и ультиматумы Киева на этот счет неуместны, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:24
2021-05-05T15:34
россия
жкх
павел климкин
сергей цеков
симферополь
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Вопрос устойчивого водоснабжения Крыма фактически решен, шантаж и ультиматумы Киева на этот счет неуместны, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" - не поставлять воду в Крым."Вопрос устойчивого водоснабжения Крыма фактически решен, и с каждым годом ситуация в этой части будет только улучшаться. Со временем водообеспечение Крыма будет намного качественней, чем в самой Украине. Поэтому шантаж и ультиматумы Киева насчет водной блокады неуместны", - сказал Цеков.По его словам, если Климкин полагает, что организацией водной блокады возможно вернуть контроль над Крымом, с его стороны это выглядит весьма наивно и примитивно.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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россия, жкх, павел климкин, сергей цеков, симферополь, киев

Сенатор призвал Киев прекратить шантаж по поводу водной блокады Крыма

15:24 05.05.2021 (обновлено: 15:34 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Вопрос устойчивого водоснабжения Крыма фактически решен, шантаж и ультиматумы Киева на этот счет неуместны, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" - не поставлять воду в Крым.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма
"Вопрос устойчивого водоснабжения Крыма фактически решен, и с каждым годом ситуация в этой части будет только улучшаться. Со временем водообеспечение Крыма будет намного качественней, чем в самой Украине. Поэтому шантаж и ультиматумы Киева насчет водной блокады неуместны", - сказал Цеков.
По его словам, если Климкин полагает, что организацией водной блокады возможно вернуть контроль над Крымом, с его стороны это выглядит весьма наивно и примитивно.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
РоссияЖКХПавел КлимкинСергей ЦековСимферопольКиев
 
 
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