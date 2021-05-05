https://ria.ru/20210505/kirgiziya-1731164493.html

Президент Киргизии призвал создать хорошо подготовленную армию

Президент Киргизии призвал создать хорошо подготовленную армию

Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил важность реформирования вооруженных сил страны. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T09:19

2021-05-05T09:19

2021-05-05T09:19

садыр жапаров

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил важность реформирования вооруженных сил страны."Надо создать армию, состоящую из хорошо подготовленных и оснащенных специальных подразделений, готовых вести боевые действия в условиях сложного горного рельефа", - заявил Жапаров на мероприятии по случаю подписания новой конституции республики.По его словам, также важно создавать народные дружины в приграничных районах, что значительно повысит мобилизационный потенциал в случае нападения на страну.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/kirgiziya-1731163994.html

таджикистан

киргизия

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садыр жапаров, таджикистан, киргизия, в мире