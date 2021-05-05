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Президент Киргизии призвал создать хорошо подготовленную армию
Президент Киргизии призвал создать хорошо подготовленную армию
Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил важность реформирования вооруженных сил страны. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T09:19
2021-05-05T09:19
садыр жапаров
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил важность реформирования вооруженных сил страны."Надо создать армию, состоящую из хорошо подготовленных и оснащенных специальных подразделений, готовых вести боевые действия в условиях сложного горного рельефа", - заявил Жапаров на мероприятии по случаю подписания новой конституции республики.По его словам, также важно создавать народные дружины в приграничных районах, что значительно повысит мобилизационный потенциал в случае нападения на страну.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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садыр жапаров, таджикистан, киргизия, в мире

Президент Киргизии призвал создать хорошо подготовленную армию

09:19 05.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил важность реформирования вооруженных сил страны.
"Надо создать армию, состоящую из хорошо подготовленных и оснащенных специальных подразделений, готовых вести боевые действия в условиях сложного горного рельефа", - заявил Жапаров на мероприятии по случаю подписания новой конституции республики.
По его словам, также важно создавать народные дружины в приграничных районах, что значительно повысит мобилизационный потенциал в случае нападения на страну.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
09:08В мире
Президент Киргизии подписал закон о новой Конституции
 
Садыр ЖапаровТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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