Президент Киргизии призвал создать хорошо подготовленную армию
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров
БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил важность реформирования вооруженных сил страны.
"Надо создать армию, состоящую из хорошо подготовленных и оснащенных специальных подразделений, готовых вести боевые действия в условиях сложного горного рельефа", - заявил Жапаров на мероприятии по случаю подписания новой конституции республики.
По его словам, также важно создавать народные дружины в приграничных районах, что значительно повысит мобилизационный потенциал в случае нападения на страну.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.