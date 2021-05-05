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Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:08
2021-05-05T11:08
алексей навальный
центральное разведывательное управление (цру)
пресненский суд г. москвы
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Как отмечала пресс-секретарь суда, предметом спора стали слова Пескова журналистам о Навальном, что "учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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алексей навальный, центральное разведывательное управление (цру), пресненский суд г. москвы, дмитрий песков

Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ

11:08 05.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. ... принято к производству, досудебная подготовка назначена на 27 мая", - сказала пресс-секретарь. Ранее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации оставляли без движения для исправления недостатков.
Как отмечала пресс-секретарь суда, предметом спора стали слова Пескова журналистам о Навальном, что "учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".
В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Алексей НавальныйЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Пресненский суд г. МосквыДмитрий Песков
 
 
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