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Стало известно, сколько получила жена Гейтса при разводе
Стало известно, сколько получила жена Гейтса при разводе
Супруга Билла Гейтса Мелинда при разводе получила от него ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:24
2021-05-05T15:45
мелинда гейтс
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Супруга Билла Гейтса Мелинда при разводе получила от него ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Супруге основателя Microsoft достались акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов и доля в крупнейшем автодилере в США Autonation стоимостью 300 миллионов долларов. Об этом говорится в отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 124 миллиарда долларов. Частью активов бизнесмен владеет через фонд Cascade Investments, который перевел Мелинде лишь небольшую долю акций. Всего же в распоряжении фонда остались ценные бумаги на 50 миллиардов долларов.Отмечается, что раздел имущества еще не закончился.В понедельник Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе. В опубликованном заявлении они отметили, что за 27 лет брака вырастили трех детей и создали работающий по всему миру благотворительный фонд. Пара поженилась на Гавайях в 1994 году — спустя семь лет после знакомства.
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мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире

Стало известно, сколько получила жена Гейтса при разводе

15:24 05.05.2021 (обновлено: 15:45 05.05.2021)
 
© REUTERS / Kamil ZihniogluБилл Гейтс с супругой Мелиндой
Билл Гейтс с супругой Мелиндой - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© REUTERS / Kamil Zihnioglu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Супруга Билла Гейтса Мелинда при разводе получила от него ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Супруге основателя Microsoft достались акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов и доля в крупнейшем автодилере в США Autonation стоимостью 300 миллионов долларов. Об этом говорится в отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 124 миллиарда долларов. Частью активов бизнесмен владеет через фонд Cascade Investments, который перевел Мелинде лишь небольшую долю акций. Всего же в распоряжении фонда остались ценные бумаги на 50 миллиардов долларов.
Отмечается, что раздел имущества еще не закончился.
В понедельник Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе. В опубликованном заявлении они отметили, что за 27 лет брака вырастили трех детей и создали работающий по всему миру благотворительный фонд. Пара поженилась на Гавайях в 1994 году — спустя семь лет после знакомства.
Билл Гейтс с дочерью Дженнифер - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 16:43
Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей
 
Мелинда ГейтсMicrosoft CorporationБилл ГейтсСШАВ мире
 
 
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