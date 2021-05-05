https://ria.ru/20210505/geyts-1731204180.html

Стало известно, сколько получила жена Гейтса при разводе

Стало известно, сколько получила жена Гейтса при разводе

Супруга Билла Гейтса Мелинда при разводе получила от него ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:24

2021-05-05T15:24

2021-05-05T15:45

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билл гейтс

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Супруга Билла Гейтса Мелинда при разводе получила от него ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Супруге основателя Microsoft достались акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов и доля в крупнейшем автодилере в США Autonation стоимостью 300 миллионов долларов. Об этом говорится в отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 124 миллиарда долларов. Частью активов бизнесмен владеет через фонд Cascade Investments, который перевел Мелинде лишь небольшую долю акций. Всего же в распоряжении фонда остались ценные бумаги на 50 миллиардов долларов.Отмечается, что раздел имущества еще не закончился.В понедельник Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе. В опубликованном заявлении они отметили, что за 27 лет брака вырастили трех детей и создали работающий по всему миру благотворительный фонд. Пара поженилась на Гавайях в 1994 году — спустя семь лет после знакомства.

https://ria.ru/20210504/razvod-1731114527.html

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мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире