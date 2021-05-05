https://ria.ru/20210505/fontan-1731191247.html
В центре Петербурга забил фонтан с кипятком
В центре Петербурга забил фонтан с кипятком
Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации прорыва на трубопроводе на Большой Морской улице, где фонтаном била горячая вода, сообщил... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:44
2021-05-05T13:44
2021-05-05T19:24
ао "теплосеть санкт-петербурга"
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731232336_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_89949733605183e6a03b527d472cfdd5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации прорыва на трубопроводе на Большой Морской улице, где фонтаном била горячая вода, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее в соцсетях появилось видео прорыва трубопровода на Большой Морской улице, где виден фонтан воды высотой несколько метров."В 12.30 5 мая специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" после поступившего сообщения приступили к ликвидации последний дефекта на трубопроводе по адресу: Большая Морская улица, 67", - сообщили в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".По словам собеседника агентства, специалисты компании оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В результате прорыва трубопровода никто не пострадал.
https://ria.ru/20210504/stolknovenie-1731144876.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731232336_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0baf8e5b4f384c18a2dde7fe224756a1.jpg
Столб кипятка бьет вверх на Большой Морской улице в Петербурге
Прорыв трубы произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга близ реки Мойки в среду, 5 мая. Столб кипятка бил вверх на Большой Морской улице, вода залила проезжую часть. По предварительным данным, пострадавших нет.
2021-05-05T13:44
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ао "теплосеть санкт-петербурга", санкт-петербург, происшествия