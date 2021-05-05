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В центре Петербурга забил фонтан с кипятком
В центре Петербурга забил фонтан с кипятком
Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации прорыва на трубопроводе на Большой Морской улице, где фонтаном била горячая вода, сообщил... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:44
2021-05-05T19:24
ао "теплосеть санкт-петербурга"
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации прорыва на трубопроводе на Большой Морской улице, где фонтаном била горячая вода, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее в соцсетях появилось видео прорыва трубопровода на Большой Морской улице, где виден фонтан воды высотой несколько метров."В 12.30 5 мая специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" после поступившего сообщения приступили к ликвидации последний дефекта на трубопроводе по адресу: Большая Морская улица, 67", - сообщили в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".По словам собеседника агентства, специалисты компании оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В результате прорыва трубопровода никто не пострадал.
https://ria.ru/20210504/stolknovenie-1731144876.html
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РИА Новости
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Столб кипятка бьет вверх на Большой Морской улице в Петербурге
Прорыв трубы произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга близ реки Мойки в среду, 5 мая. Столб кипятка бил вверх на Большой Морской улице, вода залила проезжую часть. По предварительным данным, пострадавших нет.
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ао "теплосеть санкт-петербурга", санкт-петербург, происшествия

В центре Петербурга забил фонтан с кипятком

13:44 05.05.2021 (обновлено: 19:24 05.05.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации прорыва на трубопроводе на Большой Морской улице, где фонтаном била горячая вода, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в соцсетях появилось видео прорыва трубопровода на Большой Морской улице, где виден фонтан воды высотой несколько метров.
"В 12.30 5 мая специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" после поступившего сообщения приступили к ликвидации последний дефекта на трубопроводе по адресу: Большая Морская улица, 67", - сообщили в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".
По словам собеседника агентства, специалисты компании оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В результате прорыва трубопровода никто не пострадал.
Аничков мост - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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В Петербурге теплоход врезался в опору Аничкова моста
 
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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