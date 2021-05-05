https://ria.ru/20210505/buddizm-1731246353.html

Российские ученые получили научные подтверждения "посмертной медитации"

Российские ученые получили научные подтверждения "посмертной медитации"

Российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, в которой могут находиться буддийские монахи, заявил... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T23:02

2021-05-05T23:02

2021-05-05T23:52

религия и мировоззрение

александр каплан

святослав медведев

юрий бубеев

российская академия наук

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, в которой могут находиться буддийские монахи, заявил руководитель "Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях", основатель Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев.В среду он принял участие в онлайн-встрече с Далай-ламой XIV.В 2019-2020 годах по договоренности с Далай-ламой академик открыл в тибетских буддийских монастырях на юге Индии два научных центра исследований медитации и измененных состояний сознания. В них при помощи современных приборов удалось собрать психофизиологические данные более ста практиков из семи разных монастырей, в том числе во время глубокой медитации. Кроме того, российские специалисты получили доступ к телам монахов в состоянии посмертной медитации тукдам, в котором они могут пребывать несколько дней или недель.Как отметил академик, за время проекта ученые обследовали 104 буддийских монаха, которые выполняли медитации, рекомендованные Далай-ламой, и получили ряд значимых результатов. По его словам, исследователи завершили регулярное наблюдение за монахом монастыря Гьюто, который "находился в состоянии тукдам в течение 37 дней"."Мы пригласили судмедэксперта, руководителя регионального бюро криминальной экспертизы, работа которого заключается в исследовании состояния тел в различные сроки после смерти. Благодаря этому на научной основе было показано, что состояние тела монаха, находящегося в состоянии тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти. То есть мы получили первые научные подтверждения состояния тукдам. Мы надеемся продолжить работу под вашим руководством", — сказал Медведев, обращаясь к Далай-ламе.Он отметил, что на проекте работают две лаборатории, планируется открыть третью на севере Индии. Помимо специалистов из России, там работают тибетские монахи, изучавшие методы научного исследования под руководством российских ученых и ставшие монахами-исследователями."Благодаря этим монахам мы смогли продолжать исследования во время пандемии", — подчеркнул Медведев.Ранее он говорил, что изначально исследователи выдвинули версию, что тонус организма после смерти поддерживает еще не полностью умерший мозг, в котором сохраняется какая-то деятельность. Однако зафиксировать ее не удалось, поскольку нет "биоэлектрической активности".Один из организаторов встречи, директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина, пояснила РИА Новости, что тукдам (тиб. "тук" — сознание, "дам" — самадхи, медитативное состояние) — посмертное состояние, "в котором опытный созерцатель способен распознать наитончайшее сознание ясного света и направить его на исследование природы реальности".По ее словам, когда человек умирает, сознание понемногу "утончается": "грубые уровни сознания отступают, проявляются более тонкие, и, наконец, наступает этап проявления наитончайшего сознания — ясного света"."Хотя факт клинической смерти уже зафиксирован медиками, не работают сердце и мозг, буддисты считают, что пока наитончайшее сознание пребывает в теле человека, он еще не умер. Находясь в теле, сознание пребывает в глубокой медитации", — рассказала собеседница агентства.Как указала Жиронкина, состояние тукдам интересует ученых."Если, согласно распространенной точке зрения, нет никакого сознания, есть только мозг и его работа, то что же удерживает тело от разложения? Если ученые это зафиксируют, докажут, что мозг и сердце не работают, но что-то удерживает тело от разложения, то это косвенным образом докажет, что существует сознание", — сказала Жиронкина.Доказав, что тукдам — это реальное состояние, ученые приблизятся к тому, чтобы обсудить "существование сознания не как функции мозга, а как отдельного фактора, без которого невозможна жизнь", заключила она.В исследованиях также участвуют профессор биологического факультета МГУ Александр Каплан, руководитель отдела психологии и психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН профессор Юрий Бубеев и другие российские ученые.

https://ria.ru/20201111/buddizm-1584040482.html

https://ria.ru/20210329/karma-1603369902.html

https://ria.ru/20210329/prosvetlenie-1603325253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр каплан, святослав медведев, юрий бубеев, российская академия наук