https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html

Водителя автобуса отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье

Водителя автобуса отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье

Суд на Ставрополье отправил под домашний арест на два месяца водителя микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП, в результате которого пятеро детей погибли, девять РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:36

2021-05-05T12:36

2021-05-05T12:36

авто

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Суд на Ставрополье отправил под домашний арест на два месяца водителя микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП, в результате которого пятеро детей погибли, девять пострадали, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.В пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.По данным СК, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "нарушение правил дорожного движения", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Ранее под стражу был заключён водитель легковушки, директор спортивной школы Волгограда была помещена под домашний арест."Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, ставропольский край, происшествия