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Водителя автобуса отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье
Водителя автобуса отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье
Суд на Ставрополье отправил под домашний арест на два месяца водителя микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП, в результате которого пятеро детей погибли, девять РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:36
2021-05-05T12:36
авто
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Суд на Ставрополье отправил под домашний арест на два месяца водителя микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП, в результате которого пятеро детей погибли, девять пострадали, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.В пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.По данным СК, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "нарушение правил дорожного движения", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Ранее под стражу был заключён водитель легковушки, директор спортивной школы Волгограда была помещена под домашний арест."Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.
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авто, ставропольский край, происшествия

Водителя автобуса отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье

12:36 05.05.2021
 
© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкСотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь"
Сотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Суд на Ставрополье отправил под домашний арест на два месяца водителя микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП, в результате которого пятеро детей погибли, девять пострадали, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.
В пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.
По данным СК, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "нарушение правил дорожного движения", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее под стражу был заключён водитель легковушки, директор спортивной школы Волгограда была помещена под домашний арест.
"Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.
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