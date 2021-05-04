https://ria.ru/20210504/zakonoproekt-1731099205.html

В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь

В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь

Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила и направила на заключение правительства законопроект, предполагающий введение с 1 января 2022 года налога... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:52

2021-05-04T14:52

2021-05-04T18:35

россия

наша партия

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

москва

экономика

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила и направила на заключение правительства законопроект, предполагающий введение с 1 января 2022 года налога "на роскошь" для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов."Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами", — прокомментировал инициативу лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.СР предлагает обложить налогом жилую недвижимость и земельные участки стоимостью от 50 миллионов рублей, объекты незавершенного жилищного строительства аналогичной стоимости по истечении трехлетнего срока строительства, автомобили стоимостью от восьми миллионов рублей, пассажирские морские, речные и воздушные суда — самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера стоимостью от 15 миллионов рублей.В законопроекте предусмотрены исключения. Так, по задумке авторов, налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности.Политик привел данные, согласно которым в 2018 году объем продаж элитного жилья в Москве составил 77 миллиардов рублей, в 2019-м продажи увеличились до 102 миллиардов рублей."В 2020 году — новый рекорд. Богатые накупили элитного жилья в Москве на 122 миллиарда рублей. В первом квартале нынешнего года опять рекорд. За три месяца дорогой недвижимости в Москве продано на 50 миллиардов рублей! Считаю, что владельцы таких дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги, налоги на роскошь", — отметил Миронов.Он считает, что этот налог должны платить организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.В России уже существует "налог на роскошь" в виде повышающего коэффициента на транспортный налог за владение автомобилями премиум-класса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/avto-1599399150.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/gosduma-1728109967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наша партия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, москва, экономика