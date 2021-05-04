https://ria.ru/20210504/vyplata-1731048874.html

Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

Президент Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T03:32

2021-05-04T03:32

2021-05-04T03:34

россия

антон котяков

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168170_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_8b466f9288be7bcc969164321840abe8.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в поручении по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.При этом необходимо обеспечить особый порядок выплат для школьников-инвалидов. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Для ее получения достаточно подать одно заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Никаких дополнительных справок собирать не придется.Поддержка семейВласти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, об этом президент заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. По его словам, в условиях пандемии рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи. Путин в ходе своего выступления также призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство России подготовит систему мер поддержки семей с детьми в стране, чтобы все выплаты осуществлялись "без лишних заявлений и волокиты".Расширение возможности использования выплатПервого мая Путин подписал закон, позволяющий расширить возможности использования получаемых многодетными семьями от государства выплат в 450 тысяч рублей для выполнения обязательств по ипотечным кредитам.Документ допускает получение такой выплаты на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома, а также для уплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Соответствующая выплата будет доступна и многодетным гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности). Ее также смогут получить граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье или земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, индивидуального жилищного строительства, если в результате этой сделки такой объект перейдет в их собственность.Новые меры поддержкиНовые выплаты на детей Путин анонсировал во время оглашения послания к Федеральному собранию. Он предложил отдельно поддержать неполные семьи – детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей. Нуждающимся беременным женщинам предполагается выплачивать по 6 350 рублей в месяц. Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно предложено оплачивать в размере 100% от заработка, а семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика.

https://ria.ru/20210503/beremennye-1730992925.html

https://ria.ru/20210430/krizis-1730683237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество