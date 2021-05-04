Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/vyplata-1731048874.html
Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет
Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет
Президент Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T03:32
2021-05-04T03:34
россия
антон котяков
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168170_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_8b466f9288be7bcc969164321840abe8.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в поручении по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.При этом необходимо обеспечить особый порядок выплат для школьников-инвалидов. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Для ее получения достаточно подать одно заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Никаких дополнительных справок собирать не придется.Поддержка семейВласти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, об этом президент заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. По его словам, в условиях пандемии рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи. Путин в ходе своего выступления также призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство России подготовит систему мер поддержки семей с детьми в стране, чтобы все выплаты осуществлялись "без лишних заявлений и волокиты".Расширение возможности использования выплатПервого мая Путин подписал закон, позволяющий расширить возможности использования получаемых многодетными семьями от государства выплат в 450 тысяч рублей для выполнения обязательств по ипотечным кредитам.Документ допускает получение такой выплаты на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома, а также для уплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Соответствующая выплата будет доступна и многодетным гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности). Ее также смогут получить граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье или земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, индивидуального жилищного строительства, если в результате этой сделки такой объект перейдет в их собственность.Новые меры поддержкиНовые выплаты на детей Путин анонсировал во время оглашения послания к Федеральному собранию. Он предложил отдельно поддержать неполные семьи – детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей. Нуждающимся беременным женщинам предполагается выплачивать по 6 350 рублей в месяц. Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно предложено оплачивать в размере 100% от заработка, а семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика.
https://ria.ru/20210503/beremennye-1730992925.html
https://ria.ru/20210430/krizis-1730683237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168170_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_389fb836b87b07dc7331f2dd5b462362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон котяков, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество

Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

03:32 04.05.2021 (обновлено: 03:34 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в поручении по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.
При этом необходимо обеспечить особый порядок выплат для школьников-инвалидов. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 13:52
Путин поручил обеспечить выплаты отдельным категориям беременных
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Для ее получения достаточно подать одно заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Никаких дополнительных справок собирать не придется.

Поддержка семей

Власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, об этом президент заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. По его словам, в условиях пандемии рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи.
Путин в ходе своего выступления также призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании.
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство России подготовит систему мер поддержки семей с детьми в стране, чтобы все выплаты осуществлялись "без лишних заявлений и волокиты".

Расширение возможности использования выплат

Первого мая Путин подписал закон, позволяющий расширить возможности использования получаемых многодетными семьями от государства выплат в 450 тысяч рублей для выполнения обязательств по ипотечным кредитам.
Кремлёвская набережная - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 13:56
В Кремле отметили работу правительства по восстановлению экономики
Документ допускает получение такой выплаты на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома, а также для уплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.
Соответствующая выплата будет доступна и многодетным гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности). Ее также смогут получить граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье или земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, индивидуального жилищного строительства, если в результате этой сделки такой объект перейдет в их собственность.

Новые меры поддержки

Новые выплаты на детей Путин анонсировал во время оглашения послания к Федеральному собранию. Он предложил отдельно поддержать неполные семьи – детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей. Нуждающимся беременным женщинам предполагается выплачивать по 6 350 рублей в месяц. Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно предложено оплачивать в размере 100% от заработка, а семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика.
 
РоссияАнтон КотяковМихаил МишустинПенсионный фонд РФВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Израиль нанес ракетный удар по сирийскому складу в Латакии
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
Лента новостейМолния