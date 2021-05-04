https://ria.ru/20210504/sovbez-1731103311.html

Премьер Белоруссии прокомментировал декрет о передаче власти Совбезу

Премьер Белоруссии прокомментировал декрет о передаче власти Совбезу

Декрет о передаче в экстренной ситуации полномочий президента Белоруссии Совбезу рождается не на пустом месте, власти страны должны быть готовы к любому... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:19

2021-05-04T15:19

2021-05-04T15:19

роман головченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

политика

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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Декрет о передаче в экстренной ситуации полномочий президента Белоруссии Совбезу рождается не на пустом месте, власти страны должны быть готовы к любому развитию ситуации, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время подпишет декрет, по которому власть в стране в экстренной ситуации перейдет к Совету безопасности, председательствовать в нем будет премьер-министр, но решения будут приниматься тайным голосованием. Как отмечал Лукашенко, это нужно для выстраивания власти на случай, если вдруг "президента застрелили"."Какая будет окончательная версия редакции декрета, пока не знаю. Какое президент примет решение, такой он и будет. А решение надо принимать, потому что декрет рождается не на пустом месте. Мы все знаем, что происходит вокруг нашей страны, какие цели ставят недруги нашего государства - они выходят за рамки понимания моральных ценностей… Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции конституции: это возможность физического устранения руководства страны ", - приводит слова премьера агентство Белта.По словам Головченко, в проекте декрета определено, как будет функционировать государство в случае внештатной ситуации, чтобы не допустить потери управляемости страной и мобилизовать силы на сохранение спокойствия и безопасности граждан. Он также уточнил, что в составе членов Совета безопасности участвовал в подготовке предложений по анонсированному декрету.Как сообщило агентство, комментируя появившуюся в интернете информацию о том, что премьер-министр якобы должен затаить личную обиду на решение главы государства передать свои полномочия коллективному органу, а не руководителю правительства, Головченко заявил, что подобные размышления неуместны."Какие обиды? Я такое же должностное лицо, как и многие другие. Работаю в сфере, которая мне нравится, занимаюсь экономикой, благополучием граждан. Поэтому загадывать, что будет потом, - это, наверное, не мой удел. И я надеюсь и уверен, что этот декрет не будет активирован. Но, еще раз говорю, это тот вариант, который президент смоделировал на случай, если все-таки сложится такая внештатная ситуация. Главное, о чем должен думать, на мой взгляд, глава государства - как обеспечить безопасность страны. Именно на эту цель направлен декрет", - пояснил Головченко.Он также подчеркнул, что все руководство Белоруссии несет коллективную ответственность за настоящее и будущее государства. "Мы действуем в рамках своих полномочий. Но если сложится угрожающая для нашей страны ситуация, то мы точно так же, коллективно и монолитно, будем исполнять наши обязанности", - заверил глава правительства.

https://ria.ru/20210504/lukashenko-1731102750.html

https://ria.ru/20210503/partiya-1731044175.html

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роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика