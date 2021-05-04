https://ria.ru/20210504/sibgmu-1730651200.html
Пыльца и изменение климата: почему сезонная аллергия начинается раньше
Пыльца и изменение климата: почему сезонная аллергия начинается раньше
Ученые из Германии выяснили, что сезон аллергии с каждым годом начинается раньше и длится дольше из-за глобального потепления и переноса пыльцы. Кроме того,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:00
2021-05-04T09:00
2021-05-04T09:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский государственный медицинский университет
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ученые из Германии выяснили, что сезон аллергии с каждым годом начинается раньше и длится дольше из-за глобального потепления и переноса пыльцы. Кроме того, число страдающих аллергией людей ежегодно растет. Например, в индустриально развитых странах Европы и Северной Америки распространенность этого заболевания значительно выше по сравнению с развивающимися странами Африки и Азии. Какие растения начинают сезон цветения раньше? Как справиться с аллергией? Об этом РИА Новости рассказала доцент Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Марина Федотова.Сезон в несезонИсследователи из Мюнхена сравнили даты цветения аллергенных растений с 1987 по 2017 год и обнаружили, что орешник и ольха опережали начало сезона цветения до двух дней в году в течение 30 лет. Другие виды деревьев, которые цветут позже, например, береза и ясень, ежегодно начинали сезон поллинации в среднем на 0,5 дня раньше в течение того же периода времени.Кроме того, пыльца цветущих растений, которая переносится с помощью ветра, может быть рассеяна на сто тысяч километров и "добирается" даже до Арктики, утверждают немецкие исследователи.Глобальное потепление и повышение концентрации СО2 приводит к активному развитию растительности и, в частности, появлению в отдельных регионах новых видов растений. В свою очередь, это способствует увеличению распространенности аллергических заболеваний.Не открывай окно, не совершай ошибкуТрадиционно ночное время рекомендуется аллергикам, как наиболее подходящее для проветривания помещений, ввиду меньшей концентрации пыльцы в это время суток. Однако исследования говорят о том, что ночью также могут регистрироваться высокие уровни содержания пыльцы."Воздух, содержащий пыльцу, поднимается в дневное время в виде конвекционных потоков в верхние слои атмосферы, ночью охлаждается и опускается, тем самым увеличивая концентрацию пыльцы на уровне земли. Однако некоторые виды растений высвобождают свою пыльцу поздно вечером, создавая высокие концентрации атмосферной пыльцы в ночное время", — рассказала эксперт.Также доказано, что уровни переносимой по воздуху пыльцы березы и амброзии значительно выше в ночное время. Кроме того, некоторые виды растений опыляются насекомыми преимущественно в ночное время.Чихать нельзя, лечитьБороться с проявлениями аллергии необходимо под контролем врача. Для различных аллергических заболеваний разработаны соответствующие клинические рекомендации, основанные на результатах научных исследований.Также успешно применяется аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), которая позволяет сформировать толерантность к тем или иным аллергенам. В настоящее время разработан целый ряд препаратов для АСИТ, позволяющий значительно уменьшить проявления аллергии к наиболее распространенным аллергенам: березе, полыни, клещам домашней пыли и другим."Эффект лечения аллергии достигается в течение 3-5 лет регулярного прохождения курсов. Длительность терапии определяется врачом аллергологом-иммунологом. Проведение АСИТ возможно уже с 5-летнего возраста. Терапию бытовыми аллергенами можно начинать в любое время года, а непереносимость пыльцы деревьев и трав, например, в Томской области обычно начинают лечить в период с октября до начала апреля", — добавила эксперт.По ее словам, сроки лечения могут варьироваться в зависимости от региона и особенностей сезона цветения.
https://ria.ru/20210423/allergiya-1729611844.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Ученые из Германии выяснили
, что сезон аллергии с каждым годом начинается раньше и длится дольше из-за глобального потепления и переноса пыльцы. Кроме того, число страдающих аллергией людей ежегодно растет. Например, в индустриально развитых странах Европы и Северной Америки распространенность этого заболевания значительно выше
по сравнению с развивающимися странами Африки и Азии. Какие растения начинают сезон цветения раньше? Как справиться с аллергией? Об этом РИА Новости рассказала доцент Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Марина Федотова.
Сезон в несезон
Исследователи из Мюнхена сравнили даты цветения аллергенных растений с 1987 по 2017 год и обнаружили, что орешник и ольха опережали начало сезона цветения до двух дней в году в течение 30 лет. Другие виды деревьев, которые цветут позже, например, береза и ясень, ежегодно начинали сезон поллинации в среднем на 0,5 дня раньше в течение того же периода времени.
Кроме того, пыльца цветущих растений, которая переносится с помощью ветра, может быть рассеяна на сто тысяч километров и "добирается" даже до Арктики, утверждают немецкие исследователи.
"По мнению некоторых ученых, за последние 30 лет сезон цветения увеличился на целых 20 дней, по крайней мере, в США и Канаде. А городские острова тепла (прим.ред. — явление, когда температура в городе выше, чем в окружающей сельской местности) известны более ранним цветением, чем их сельские окрестности. Например, до 4 дней для березы и до 7 дней для орешника", — прокомментировала Федотова.
Глобальное потепление и повышение концентрации СО2 приводит к активному развитию растительности и, в частности, появлению в отдельных регионах новых видов растений. В свою очередь, это способствует увеличению распространенности аллергических заболеваний.
Не открывай окно, не совершай ошибку
Традиционно ночное время рекомендуется аллергикам, как наиболее подходящее для проветривания помещений, ввиду меньшей концентрации пыльцы в это время суток. Однако исследования говорят
о том, что ночью также могут регистрироваться высокие уровни содержания пыльцы.
"Воздух, содержащий пыльцу, поднимается в дневное время в виде конвекционных потоков в верхние слои атмосферы, ночью охлаждается и опускается, тем самым увеличивая концентрацию пыльцы на уровне земли. Однако некоторые виды растений высвобождают
свою пыльцу поздно вечером, создавая высокие концентрации атмосферной пыльцы в ночное время", — рассказала эксперт.
Также доказано
, что уровни переносимой по воздуху пыльцы березы и амброзии значительно выше в ночное время. Кроме того, некоторые виды растений опыляются
насекомыми преимущественно в ночное время.
Чихать нельзя, лечить
Бороться с проявлениями аллергии необходимо под контролем врача. Для различных аллергических заболеваний разработаны соответствующие клинические рекомендации, основанные на результатах научных исследований.
"Для лечения аллергического ринита используются противоаллергические препараты, позволяющие контролировать аллергическое воспаление в слизистой носа. При бронхиальной астме используют ингаляционные формы препаратов, подавляющие аллергическое воспаление в слизистой дыхательных путей", — объяснила Федотова.
Также успешно применяется аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), которая позволяет сформировать толерантность к тем или иным аллергенам. В настоящее время разработан целый ряд препаратов для АСИТ, позволяющий значительно уменьшить проявления аллергии к наиболее распространенным аллергенам: березе, полыни, клещам домашней пыли и другим.
"Эффект лечения аллергии достигается в течение 3-5 лет регулярного прохождения курсов. Длительность терапии определяется врачом аллергологом-иммунологом. Проведение АСИТ возможно уже с 5-летнего возраста. Терапию бытовыми аллергенами можно начинать в любое время года, а непереносимость пыльцы деревьев и трав, например, в Томской области обычно начинают лечить в период с октября до начала апреля", — добавила эксперт.
По ее словам, сроки лечения могут варьироваться в зависимости от региона и особенностей сезона цветения.