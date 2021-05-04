https://ria.ru/20210504/seks-1730732291.html

Все по науке. Ученые назвали пять неожиданных фактов о сексе

Все по науке. Ученые назвали пять неожиданных фактов о сексе

Секс — не только удовольствие, но и здоровье. Согласно сразу нескольким исследованиям, сексуально активные люди дольше живут, меньше болеют и в целом чувствуют... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:00

2021-05-04T08:00

2021-05-04T08:00

наука

антитела

долголетие

инсульт

инфаркты

секс

биология

боль

рак

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Секс — не только удовольствие, но и здоровье. Согласно сразу нескольким исследованиям, сексуально активные люди дольше живут, меньше болеют и в целом чувствуют себя более счастливыми. Поэтому к вопросам, сколько раз в неделю, с кем и как, специалисты относятся серьезно и дают научно обоснованные ответы. Чем больше, тем лучшеВ начале 1980-х группа британских ученых приехала в небольшой уэльский городок и опросила 918 местных мужчин в возрасте от 45 до 59 лет о состоянии здоровья, привычках и образе жизни. В следующее десятилетие 150 из них умерли — кто от сердечного приступа, кто от хронических болезней или случайных травм. И всех объединяло одно обстоятельство — у большинства была довольно скромная сексуальная жизнь. По подсчетам исследователей получилось, что у мужчин, занимающихся любовью дважды в неделю, риск преждевременной смерти вполовину ниже, чем у их ровесников, вступающих в половой контакт только раз в месяц. Эта работа, одна из первых на подобную тему, вызвала шквал критики. Оппоненты указывали, что высокая сексуальная активность свидетельствует о том, что организм крепкий от рождения. Поэтому не стоит переоценивать влияние секса на долголетие. Однако позже еще несколько исследований подтвердили выводы британских экспертов. При этом авторы сделали поправку и на показатели здоровья, и на вредные привычки. Так, международная команда ученых, проанализировав данные более 15 тысяч взрослых американцев, тоже обнаружила корреляцию между активной сексуальной жизнью и низким риском смерти от всех причин, в том числе от рака и болезней сердца. Почему так происходит, пока не ясно. Одно из возможных объяснений, по мнению авторов работы — гормоны счастья эндорфины, которые в больших количествах вырабатываются во время полового акта. Известно, что они повышают иммунитет и, как следствие, улучшают защиту от воспалений и инфекций. А внутренние воспаления как раз считают вероятными причинами развития рака. В здоровом сексе здоровое телоСекс удлиняет жизнь и снижает риск преждевременной смерти, потому что в целом положительно влияет на организм, утверждают специалисты. Американские исследователи заметили, что пары, занимающиеся любовью хотя бы дважды в неделю, в среднем реже болеют респираторными инфекциями. Причина — иммуноглобулины класса А (IgA), оберегающие слизистую от вирусов. В слюне сексуально активных добровольцев уровни этих антител почти в два раза выше, чем у их ровесников, редко вступающих в половой контакт. Кроме того, частый секс предотвращает серьезные проблемы с сердцем. Как выяснили специалисты, у людей, занимающихся любовью не более раза в месяц, повышен уровень гомоцистеина. Накапливаясь в организме, это вещество атакует внутреннюю стенку артерий. В результате образуются тромбы и атеросклеротические бляшки, из-за которых развиваются сердечно-сосудистые заболевания. А вот у тех, кто часто практикует секс, концентрация гомоцистеина значительно ниже, поэтому они реже страдают от таких нарушений. Более того, даже пациенты из групп риска, а также перенесшие операции на сердце на 27 процентов реже умирают, если занимаются сексом хотя бы раз в неделю. Натуральное болеутоляющееСекс уменьшает головную боль, а иногда и вовсе избавляет от нее — к такому выводу пришли немецкие ученые, опросив почти тысячу пациентов с хроническими мигренями. Оказалось, что 60 процентов из них после полового акта чувствуют значительное облегчение, а у некоторых болевые ощущения исчезают вовсе. Некоторые респонденты признались, что используют секс как терапевтическое средство, когда лекарства перестают помогать. Авторы работы предполагают, что болеутоляющий эффект связан с действием эндорфинов, выработка которых возрастает во время полового акта.Научный подход к оргазмуПолучить удовольствие от секса мужчинам, как правило, легче, чем женщинам. Однако, как выяснили совсем недавно ученые из Университета Индианы, есть четыре проверенные техники, которые помогают женщинам испытать оргазм. Это "наклон" (Angling), "раскачивание" (Rocking), "малая глубина" (Shallowing) и "совмещение" (Pairing).Первая предполагает интенсивные движения таза и бедер во время полового акта — это стимулирует эрогенные точки под разными углами. Особенности техник "раскачивания" и "малой глубины" понятны из названия. А вот "совмещение" подразумевает использование сразу двух или трех способов одновременно. Исследователи сделали такие выводы после опроса более трех тысяч женщин в возрасте от 18 до 93 лет об их сексуальной жизни. Специалистов интересовали не только регулярность половых контактов, их длительность, но и получаемое удовольствие — как часто респондентки испытывают оргазм и в каких обстоятельствах. Как оказалось, хотя бы одну из описанных техник используют от 70 до 87 процентов опрошенных. Идеальная продолжительность сексаТем не менее почти 17 процентов женщин заявляют, что никогда не испытывают оргазм. Причина тому — недостаточная продолжительность полового акта. По одним подсчетам, в среднем она составляет чуть более пяти минут, по другим семь, по третьим — около двенадцати. Однако чтобы и мужчина, и женщина получили удовольствие от секса, он должен длиться не менее 13 минут — точнее, 13,41. А некоторым необходимо почти полчаса. При этом, как выяснили американские ученые, чем дольше половой акт, тем лучше и бодрее чувствуют себя партнеры. Если же на все про все уходит меньше десяти минут, то человек чаще всего испытывает упадок сил и после ничего не хочет делать.

https://rsport.ria.ru/20200717/1574511526.html

https://ria.ru/20200727/1574990235.html

https://ria.ru/20200214/1564805763.html

https://ria.ru/20210403/seks-1604012279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антитела, долголетие, инсульт, инфаркты, секс, биология, боль, рак, здоровье