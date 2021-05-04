https://ria.ru/20210504/sayt-1731149253.html

Трамп создал сайт для общения со сторонниками

Трамп создал сайт для общения со сторонниками

Бывший президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты заблокированы в большинстве соцсетей, запустил сайт, на котором намерен общаться со сторонниками. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T23:26

2021-05-04T23:26

2021-05-04T23:50

технологии

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты заблокированы в большинстве соцсетей, запустил сайт, на котором намерен общаться со сторонниками.Сайт https://www.donaldjtrump.com/desk вышел онлайн под шапкой "Со стола Дональда Трампа" с фотографией бывшего президента, работающего с документами за столом. Сайт строится на платформе Campaign Nucleus, призванной помочь политикам-консерваторам общаться с аудиторией без посредников.На сайт перенесены заявления Трампа последнего времени. Пользователи могут делиться заявлениями в собственных соцсетях.Подписаться на уведомления от Трампа пока не получается - сайт выдает ошибку из-за перегрузки.В "шапке" сайта вывешено 30-секундное видео. На фоне земного шара звучат новости о том, что Трампа заблокировали в соцсетях, затем картинка укрупняется и показывает сначала штат Флорида, а потом и резиденцию Трампа Мар-а-Лаго. "Во время молчания и лжи восстает маяк свободы", - гласит титр."Это место для того, чтобы разговаривать свободно и безопасно", - гласит следующий титр.Сайт запущен за день до того, как консультативный совет Facebook должен решить, разблокировать ли аккаунт Трампа. Также бывшего президента "забанили" в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях. Технологические компании обвинили бывшего президента в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января.

https://ria.ru/20210501/tramp-1730778113.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/1731143887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, дональд трамп, сша, в мире