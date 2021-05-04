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Посол России в Венесуэле привился "ЭпиВакКороной"
Посол России в Венесуэле привился "ЭпиВакКороной"
Посол России Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что стал первым добровольцем, вакцинировавшимся российским препаратом "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T23:48
2021-05-04T23:48
2021-05-04T23:48
распространение коронавируса
россия
сергей меликов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАРАКАС, 4 мая - РИА Новости. Посол России Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что стал первым добровольцем, вакцинировавшимся российским препаратом "ЭпиВакКорона"."Это демонстрация нашей солидарности, нашего взаимного доверия, потому что это большая честь быть первым добровольцем в Венесуэле во время испытаний "ЭпиВакКороны", это вторая российская вакцина, которая прибыла сюда", - сказал Мелик-Багдасаров.Первые дозы препарата прибыли в Каракас 30 марта.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.
https://ria.ru/20210503/sputnik-v-1730956490.html
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россия, сергей меликов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), венесуэла, каракас, общество