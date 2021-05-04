https://ria.ru/20210504/privivka-1731149907.html

Посол России в Венесуэле привился "ЭпиВакКороной"

Посол России в Венесуэле привился "ЭпиВакКороной"

Посол России Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что стал первым добровольцем, вакцинировавшимся российским препаратом "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T23:48

2021-05-04T23:48

2021-05-04T23:48

распространение коронавируса

россия

сергей меликов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

венесуэла

каракас

общество

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КАРАКАС, 4 мая - РИА Новости. Посол России Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что стал первым добровольцем, вакцинировавшимся российским препаратом "ЭпиВакКорона"."Это демонстрация нашей солидарности, нашего взаимного доверия, потому что это большая честь быть первым добровольцем в Венесуэле во время испытаний "ЭпиВакКороны", это вторая российская вакцина, которая прибыла сюда", - сказал Мелик-Багдасаров.Первые дозы препарата прибыли в Каракас 30 марта.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.

https://ria.ru/20210503/sputnik-v-1730956490.html

россия

венесуэла

каракас

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей меликов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), венесуэла, каракас, общество