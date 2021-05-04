https://ria.ru/20210504/peterburg-1731073652.html

Губернатор Петербурга за 2020 год заработал четыре миллиона рублей

Губернатор Петербурга за 2020 год заработал четыре миллиона рублей

Декларированный годовой доход губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за 2020 год составил около 4 миллионов рублей, следует из материалов на сайте... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:01

2021-05-04T11:01

2021-05-04T12:09

россия

александр беглов

санкт-петербург

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_a138dec0d008eea95cd1b966d6a89a3c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Декларированный годовой доход губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за 2020 год составил около 4 миллионов рублей, следует из материалов на сайте городского правительства."Беглов Александр Дмитриевич… губернатор Санкт-Петербурга. Декларированный годовой доход за 2020 год 4,048 миллиона рублей", - говорится в его декларации.Как сообщалось ранее, за 2019 год декларированный доход Беглова составил 3,861 миллиона рублей.Согласно сведениям о доходах, в собственности Беглова находится квартира площадью около 150 квадратных метров, а также половина жилого дома и гараж. Также ему принадлежат три земельных участка общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Автомобиля у губернатора Петербурга нет.Декларированный годовой доход супруги Беглова за 2020 год составил около 11,5 миллиона рублей, отмечается в декларации.Беглов в 2012-2017 годах занимал должность полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, с 25 декабря 2017 года – полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Третьего октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт‑Петербурга, 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Санкт‑Петербурга.

https://ria.ru/20210416/sobyanin-1728638311.html

https://ria.ru/20190430/1553202679.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр беглов, санкт-петербург, политика