https://ria.ru/20210504/peterburg-1731073652.html
Губернатор Петербурга за 2020 год заработал четыре миллиона рублей
Губернатор Петербурга за 2020 год заработал четыре миллиона рублей
Декларированный годовой доход губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за 2020 год составил около 4 миллионов рублей, следует из материалов на сайте... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:01
2021-05-04T11:01
2021-05-04T12:09
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александр беглов
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политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Декларированный годовой доход губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за 2020 год составил около 4 миллионов рублей, следует из материалов на сайте городского правительства."Беглов Александр Дмитриевич… губернатор Санкт-Петербурга. Декларированный годовой доход за 2020 год 4,048 миллиона рублей", - говорится в его декларации.Как сообщалось ранее, за 2019 год декларированный доход Беглова составил 3,861 миллиона рублей.Согласно сведениям о доходах, в собственности Беглова находится квартира площадью около 150 квадратных метров, а также половина жилого дома и гараж. Также ему принадлежат три земельных участка общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Автомобиля у губернатора Петербурга нет.Декларированный годовой доход супруги Беглова за 2020 год составил около 11,5 миллиона рублей, отмечается в декларации.Беглов в 2012-2017 годах занимал должность полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, с 25 декабря 2017 года – полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Третьего октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт‑Петербурга, 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Санкт‑Петербурга.
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россия, александр беглов, санкт-петербург, политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости.
Декларированный годовой доход губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
за 2020 год составил около 4 миллионов рублей, следует из материалов на сайте городского правительства.
"Беглов Александр Дмитриевич… губернатор Санкт-Петербурга. Декларированный годовой доход за 2020 год 4,048 миллиона рублей", - говорится в его декларации.
Как сообщалось ранее, за 2019 год декларированный доход Беглова составил 3,861 миллиона рублей.
Согласно сведениям о доходах, в собственности Беглова находится квартира площадью около 150 квадратных метров, а также половина жилого дома и гараж. Также ему принадлежат три земельных участка общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Автомобиля у губернатора Петербурга нет.
Декларированный годовой доход супруги Беглова за 2020 год составил около 11,5 миллиона рублей, отмечается в декларации.
Беглов в 2012-2017 годах занимал должность полномочного представителя президента РФ
в Центральном федеральном округе, с 25 декабря 2017 года – полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Третьего октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт‑Петербурга, 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Санкт‑Петербурга.