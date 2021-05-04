https://ria.ru/20210504/peterburg-1731072907.html

Прощание с артистом Ефимом Каменецким пройдет в Петербурге

Прощание с артистом Ефимом Каменецким пройдет в Петербурге

Прощание с народным артистом России, актером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской Ефимом Каменецким пройдет шестого... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:54

2021-05-04T10:54

2021-05-04T10:54

культура

ефим каменецкий

россия

театр имени в.ф. комиссаржевской

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, актером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской Ефимом Каменецким пройдет шестого мая, сообщает театр.Каменецкий скончался в понедельник на 86-м году жизни. Он проработал в театре имени Комиссаржевской последние 34 года."Прощание с Ефимом Каменецким состоится в Театре имени В.Ф.Комиссаржевской шестого мая с 11.00 (мск - ред.) до 13.00", - говорится в сообщении.Место похорон артиста пока не уточняется.Каменецкий начал театральную и актерскую деятельность в 1958 году, снимался в кино, в Театре имени Комиссаржевской работал с 1987 года. Преподавал студентам в Санкт-Петербурге, работал театральным педагогом в других странах.

https://ria.ru/20210503/kamenetskiy-1730998226.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефим каменецкий, россия, театр имени в.ф. комиссаржевской, санкт-петербург, общество