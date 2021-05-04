https://ria.ru/20210504/peterburg-1731072907.html
Прощание с артистом Ефимом Каменецким пройдет в Петербурге
Прощание с артистом Ефимом Каменецким пройдет в Петербурге
Прощание с народным артистом России, актером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской Ефимом Каменецким пройдет шестого... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:54
2021-05-04T10:54
2021-05-04T10:54
культура
ефим каменецкий
россия
театр имени в.ф. комиссаржевской
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/50010/55/500105546_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_5a3c035daf33ac2a7ca2aebe9600635d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, актером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской Ефимом Каменецким пройдет шестого мая, сообщает театр.Каменецкий скончался в понедельник на 86-м году жизни. Он проработал в театре имени Комиссаржевской последние 34 года."Прощание с Ефимом Каменецким состоится в Театре имени В.Ф.Комиссаржевской шестого мая с 11.00 (мск - ред.) до 13.00", - говорится в сообщении.Место похорон артиста пока не уточняется.Каменецкий начал театральную и актерскую деятельность в 1958 году, снимался в кино, в Театре имени Комиссаржевской работал с 1987 года. Преподавал студентам в Санкт-Петербурге, работал театральным педагогом в других странах.
https://ria.ru/20210503/kamenetskiy-1730998226.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/50010/55/500105546_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_156dd4ae942759390c3fe38b816d50dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ефим каменецкий, россия, театр имени в.ф. комиссаржевской, санкт-петербург, общество