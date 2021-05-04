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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210504/peterburg-1731072907.html
Прощание с артистом Ефимом Каменецким пройдет в Петербурге
Прощание с артистом Ефимом Каменецким пройдет в Петербурге
Прощание с народным артистом России, актером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской Ефимом Каменецким пройдет шестого... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:54
2021-05-04T10:54
культура
ефим каменецкий
россия
театр имени в.ф. комиссаржевской
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, актером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской Ефимом Каменецким пройдет шестого мая, сообщает театр.Каменецкий скончался в понедельник на 86-м году жизни. Он проработал в театре имени Комиссаржевской последние 34 года."Прощание с Ефимом Каменецким состоится в Театре имени В.Ф.Комиссаржевской шестого мая с 11.00 (мск - ред.) до 13.00", - говорится в сообщении.Место похорон артиста пока не уточняется.Каменецкий начал театральную и актерскую деятельность в 1958 году, снимался в кино, в Театре имени Комиссаржевской работал с 1987 года. Преподавал студентам в Санкт-Петербурге, работал театральным педагогом в других странах.
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ефим каменецкий, россия, театр имени в.ф. комиссаржевской, санкт-петербург, общество

Прощание с артистом Ефимом Каменецким пройдет в Петербурге

10:54 04.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь РуссакТеатр им. Комиссаржевской
Театр им. Комиссаржевской - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, актером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской Ефимом Каменецким пройдет шестого мая, сообщает театр.
Каменецкий скончался в понедельник на 86-м году жизни. Он проработал в театре имени Комиссаржевской последние 34 года.
"Прощание с Ефимом Каменецким состоится в Театре имени В.Ф.Комиссаржевской шестого мая с 11.00 (мск - ред.) до 13.00", - говорится в сообщении.
Место похорон артиста пока не уточняется.
Каменецкий начал театральную и актерскую деятельность в 1958 году, снимался в кино, в Театре имени Комиссаржевской работал с 1987 года. Преподавал студентам в Санкт-Петербурге, работал театральным педагогом в других странах.
Ефим Каменецкий - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 14:40Культура
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КультураЕфим КаменецкийРоссияТеатр имени В.Ф. КомиссаржевскойСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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