https://ria.ru/20210504/parad-1731146303.html

В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы

В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы

На Красной площади российской столицы во вторник началась вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших расчетов и колонны военной техники, сообщили... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T22:20

2021-05-04T22:20

2021-05-04T22:20

россия

юнармия

алабино

панцирь-с1

бмп-3

т-34

москва

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы во вторник началась вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших расчетов и колонны военной техники, сообщили журналистам в Минобороны РФ."На Красной площади началась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне", - сказали в ведомстве.В рамках тренировки по Красной площади пройдут 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. В том числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска.После по Красной площади проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники. В том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и "Курганец-25". Также по площади пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Силы ПВО будут представлены зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и системами С-400. Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/parad-1731119400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/pobeda-1731078903.html

россия

алабино

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юнармия, алабино, панцирь-с1, бмп-3, т-34, москва