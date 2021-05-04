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В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
На Красной площади российской столицы во вторник началась вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших расчетов и колонны военной техники, сообщили... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T22:20
2021-05-04T22:20
россия
юнармия
алабино
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бмп-3
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москва
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы во вторник началась вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших расчетов и колонны военной техники, сообщили журналистам в Минобороны РФ."На Красной площади началась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне", - сказали в ведомстве.В рамках тренировки по Красной площади пройдут 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. В том числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска.После по Красной площади проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники. В том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и "Курганец-25". Также по площади пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Силы ПВО будут представлены зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и системами С-400. Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/parad-1731119400.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/pobeda-1731078903.html
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россия, юнармия, алабино, панцирь-с1, бмп-3, т-34, москва

В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы

22:20 04.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепёк" на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А Солнцепёк на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы во вторник началась вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших расчетов и колонны военной техники, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На Красной площади началась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне", - сказали в ведомстве.
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В рамках тренировки по Красной площади пройдут 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. В том числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска.
После по Красной площади проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники. В том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и "Курганец-25". Также по площади пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Силы ПВО будут представлены зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и системами С-400. Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".
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Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.
Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
 
РоссияЮнармияАлабиноПанцирь-С1БМП-3Т-34Москва
 
 
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