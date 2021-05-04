https://ria.ru/20210504/odkb-1731069912.html

ОДКБ приветствовала договоренность Бишкека и Душанбе

ОДКБ приветствовала договоренность Бишкека и Душанбе

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует договоренности Киргизии и Таджикистана по урегулированию ситуации на границе, заявил во... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:32

2021-05-04T10:32

2021-05-04T18:27

ситуация на границе киргизии и таджикистана

одкб

таджикистан

киргизия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует договоренности Киргизии и Таджикистана по урегулированию ситуации на границе, заявил во вторник пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."В ОДКБ приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности Организации", - говорится в распространенном во вторник сообщении.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая. В настоящее время обстановка на границе стабильная.

https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1730985094.html

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киргизия

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Водораздел "Головной", ставший причиной конфликта между Киргизией и Таджикистаном Участок водораспределительного пункта "Головной", находящийся в верховьях реки Исфара, стал причиной конфликта на границе Киргизии и Таджикистана 28 апреля. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к конфликту с участием местных жителей и военных двух стран и применением огнестрельного оружия. 2021-05-04T10:32 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, одкб, таджикистан, киргизия, в мире