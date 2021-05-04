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Россия может побить десятилетний рекорд по потреблению мороженого
Россия может побить десятилетний рекорд по потреблению мороженого
Россия по итогам текущего года может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет – оно может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:10
2021-05-04T09:10
россия
снг
россельхозбанк
сша
монголия
экономика
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости/Прайм. Россия по итогам текущего года может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет – оно может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ)."Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1% - до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения. Рост потребления станет продолжением тенденции на постепенное увеличение спроса в предыдущие десять лет", - привели в пресс-службе данные Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ.В целом выпуск мороженого в стране за год может вырасти на 3%, до 463 тысяч тонн, полагают эксперты. Основной объем произведенной продукции идет на удовлетворение внутреннего спроса: например, годом ранее в России была произведена 451 тысяча тонн мороженого (на 8% больше, чем 2019 году), внутреннее потребление также выросло на 8%, до 444 тысяч тонн мороженого (3 килограмма на душу населения) – даже несмотря ограничения в период коронавируса."Хотя значительная доля продаж мороженого приходится на уличные киоски, парки, кафе - а в условиях самоизоляции продажи в канале HoReCa просели, - общий объем потребления в прошлом году показал рост. Это было связано с изменившимися в период самоизоляции привычками потребителя. Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через интернет", – привели в пресс-службе слова руководителя ЦОЭ Андрея Дальнова.Увеличению потребления также способствует стремление производителей подстроиться под изменяющиеся предпочтения покупателей: например, ответом на рост популярности "здорового питания" стало появление продукции с низкими калорийностью и содержанием сахара, повышенным содержанием протеина, а также появлением веганского мороженого.Объем импорта мороженого в Россию по итогам года, как ожидается, снизится на 20% - до 15 тысяч тонн, в том числе из-за введения с середины года его обязательной электронной маркировки, а также колебаний валютного курса. Между тем, это означает дополнительные возможности для отечественных производителей: по мнению Дальнова, они вполне могут заместить объемы, которые выпадут из потребления в связи с адаптацией зарубежных компаний к новым экономическим и регуляторным условиям.Экспорт тоже ставит рекордыЗа последние десять лет экспорт российского мороженого вырос более чем в восемь раз, достигнув в прошлом году объема в 26 тысяч тонн. Учитывая холодный климат страны и сезонность внутреннего потребления, точкой роста для российских производителей мороженого может стать дальнейшее наращивание объемов экспорта: по итогам текущего года в сравнении в 2020 годом эксперты банка ожидают роста поставок на 15% - до рекордных 30 тысяч тонн.В течение следующих нескольких лет, полагают в РСХБ, объем экспорта мороженого будет расти в среднем на 5-10% в год – как за счет мер комплексной поддержки отрасли, так и интереса зарубежных партнеров к российскому лакомству: например, отечественные производители во многом используют потенциал советских рецептур, и это поддерживает стабильный спрос со стороны стран СНГ.Основной покупатель российского мороженого на международном рынке - Казахстан, который в прошлом году увеличил объем импорта на 27%, до 11,2 тысячи тонн. На втором месте - США, которые за год нарастили поставки более чем в три раза, до 3,8 тысячи тонн. На третьем месте - Монголия, сократившая импорт мороженого из России на 7%, до 2 тысяч тонн.Дальнейшую реализацию экспортного потенциала специалисты ЦОЭ связывают с Китаем: в 2020 году доля российского мороженого в импорте этой страны увеличилась на 5%, до 1 тысячи тонн, и по итогам прошлого года Китай занимает седьмое место среди крупнейших импортеров российского мороженого в натуральном выражении и пятое место – в денежном, указали в РСХБ.
https://ria.ru/20210504/dieta-1731056602.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kitay-1730428846.html
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россия, снг, россельхозбанк, сша, монголия, экономика

Россия может побить десятилетний рекорд по потреблению мороженого

09:10 04.05.2021
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости/Прайм. Россия по итогам текущего года может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет – оно может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ).
"Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1% - до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения. Рост потребления станет продолжением тенденции на постепенное увеличение спроса в предыдущие десять лет", - привели в пресс-службе данные Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ.
В целом выпуск мороженого в стране за год может вырасти на 3%, до 463 тысяч тонн, полагают эксперты. Основной объем произведенной продукции идет на удовлетворение внутреннего спроса: например, годом ранее в России была произведена 451 тысяча тонн мороженого (на 8% больше, чем 2019 году), внутреннее потребление также выросло на 8%, до 444 тысяч тонн мороженого (3 килограмма на душу населения) – даже несмотря ограничения в период коронавируса.
"Хотя значительная доля продаж мороженого приходится на уличные киоски, парки, кафе - а в условиях самоизоляции продажи в канале HoReCa просели, - общий объем потребления в прошлом году показал рост. Это было связано с изменившимися в период самоизоляции привычками потребителя. Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через интернет", – привели в пресс-службе слова руководителя ЦОЭ Андрея Дальнова.
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Увеличению потребления также способствует стремление производителей подстроиться под изменяющиеся предпочтения покупателей: например, ответом на рост популярности "здорового питания" стало появление продукции с низкими калорийностью и содержанием сахара, повышенным содержанием протеина, а также появлением веганского мороженого.
Объем импорта мороженого в Россию по итогам года, как ожидается, снизится на 20% - до 15 тысяч тонн, в том числе из-за введения с середины года его обязательной электронной маркировки, а также колебаний валютного курса. Между тем, это означает дополнительные возможности для отечественных производителей: по мнению Дальнова, они вполне могут заместить объемы, которые выпадут из потребления в связи с адаптацией зарубежных компаний к новым экономическим и регуляторным условиям.

Экспорт тоже ставит рекорды

За последние десять лет экспорт российского мороженого вырос более чем в восемь раз, достигнув в прошлом году объема в 26 тысяч тонн. Учитывая холодный климат страны и сезонность внутреннего потребления, точкой роста для российских производителей мороженого может стать дальнейшее наращивание объемов экспорта: по итогам текущего года в сравнении в 2020 годом эксперты банка ожидают роста поставок на 15% - до рекордных 30 тысяч тонн.
В течение следующих нескольких лет, полагают в РСХБ, объем экспорта мороженого будет расти в среднем на 5-10% в год – как за счет мер комплексной поддержки отрасли, так и интереса зарубежных партнеров к российскому лакомству: например, отечественные производители во многом используют потенциал советских рецептур, и это поддерживает стабильный спрос со стороны стран СНГ.
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Основной покупатель российского мороженого на международном рынке - Казахстан, который в прошлом году увеличил объем импорта на 27%, до 11,2 тысячи тонн. На втором месте - США, которые за год нарастили поставки более чем в три раза, до 3,8 тысячи тонн. На третьем месте - Монголия, сократившая импорт мороженого из России на 7%, до 2 тысяч тонн.
Дальнейшую реализацию экспортного потенциала специалисты ЦОЭ связывают с Китаем: в 2020 году доля российского мороженого в импорте этой страны увеличилась на 5%, до 1 тысячи тонн, и по итогам прошлого года Китай занимает седьмое место среди крупнейших импортеров российского мороженого в натуральном выражении и пятое место – в денежном, указали в РСХБ.
 
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