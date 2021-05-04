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Рухнувший метромост в Мехико проверяли год назад и не нашли проблем
Рухнувший метромост в Мехико проверяли год назад и не нашли проблем
Эстакады 12-й линии метро Мехико, одна из которых рухнула накануне вместе с проезжающим поездом, обслуживала с 2016 года французская компания TSO, проведенные в РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T23:03
2021-05-04T23:03
мехико (город)
происшествия
в мире
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Эстакады 12-й линии метро Мехико, одна из которых рухнула накануне вместе с проезжающим поездом, обслуживала с 2016 года французская компания TSO, проведенные в 2019 и 2020 годах ревизии не выявили рисков для эксплуатации, сообщила глава метрополитена Мехико Флоренсия Серрания."В конце 2019 года компания "Инженерные услуги и прикладные системы" провела исследование структурных и геотехнических характеристик эстакады 12-й линии... Результаты не выявили риска для эксплуатации", - заявила директор столичной подземки Флоренсия Серрания в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге городского правительства в Twitter.Следующая инспекция этой и других эстакад метрополитена Мехико прошла после землетрясения в июне 2020 года и также не выявила проблем, добавила чиновник.Линия метро 12, на которой произошло обрушение, была открыта в октябре 2012 года, в ее строительство вложили 1,8 миллиарда долларов. Ежедневно этой линией метро пользуются около 220 тысяч человек. По словам местных жителей, метромост часто выходил из строя практически с момента открытия. В 2014 году движение по этой линии было приостановлено на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу составов.Протокол постоянного наблюдения за инфраструктурой 12-й линии метро Мехико был разработан французской компанией Syntra, дочерним предприятием парижского метрополитена, в 2014 году. Подрядчиком для ежедневной проверки условий эксплуатации стационарных объектов стала в 2016 году французская TSO - работы выполняются каждую ночь, 365 дней в году. Бюджет на обслуживание этой линии метро составляет около 6 миллионов долларов в год, сообщила Флоренсия Серрания.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, погибли 24 человека, еще 79 получили ранения и были госпитализированы. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Городское правительство выразило свои соболезнования жителям и приспустило главные флаги в городе в знак солидарности с жертвами, пострадавшими и их семьями, в Мехико объявлен траур.Федеральные и местные власти пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.
https://ria.ru/20210504/krushenie-1731112437.html
https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731120583.html
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мехико (город), происшествия, в мире

Рухнувший метромост в Мехико проверяли год назад и не нашли проблем

23:03 04.05.2021
 
© REUTERS / Henry RomeroСпасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Henry Romero
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Эстакады 12-й линии метро Мехико, одна из которых рухнула накануне вместе с проезжающим поездом, обслуживала с 2016 года французская компания TSO, проведенные в 2019 и 2020 годах ревизии не выявили рисков для эксплуатации, сообщила глава метрополитена Мехико Флоренсия Серрания.
"В конце 2019 года компания "Инженерные услуги и прикладные системы" провела исследование структурных и геотехнических характеристик эстакады 12-й линии... Результаты не выявили риска для эксплуатации", - заявила директор столичной подземки Флоренсия Серрания в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге городского правительства в Twitter.
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 16:26
Мехико привлечет международную компанию для расследования крушения поезда
Следующая инспекция этой и других эстакад метрополитена Мехико прошла после землетрясения в июне 2020 года и также не выявила проблем, добавила чиновник.
Линия метро 12, на которой произошло обрушение, была открыта в октябре 2012 года, в ее строительство вложили 1,8 миллиарда долларов. Ежедневно этой линией метро пользуются около 220 тысяч человек. По словам местных жителей, метромост часто выходил из строя практически с момента открытия. В 2014 году движение по этой линии было приостановлено на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу составов.
Протокол постоянного наблюдения за инфраструктурой 12-й линии метро Мехико был разработан французской компанией Syntra, дочерним предприятием парижского метрополитена, в 2014 году. Подрядчиком для ежедневной проверки условий эксплуатации стационарных объектов стала в 2016 году французская TSO - работы выполняются каждую ночь, 365 дней в году. Бюджет на обслуживание этой линии метро составляет около 6 миллионов долларов в год, сообщила Флоренсия Серрания.
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 17:30
Среди пострадавших при обрушении метромоста в Мехико нет россиян
Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, погибли 24 человека, еще 79 получили ранения и были госпитализированы. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.
Городское правительство выразило свои соболезнования жителям и приспустило главные флаги в городе в знак солидарности с жертвами, пострадавшими и их семьями, в Мехико объявлен траур.
Федеральные и местные власти пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.
 
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