https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731147822.html

Рухнувший метромост в Мехико проверяли год назад и не нашли проблем

Рухнувший метромост в Мехико проверяли год назад и не нашли проблем

Эстакады 12-й линии метро Мехико, одна из которых рухнула накануне вместе с проезжающим поездом, обслуживала с 2016 года французская компания TSO, проведенные в РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T23:03

2021-05-04T23:03

2021-05-04T23:03

мехико (город)

происшествия

в мире

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Эстакады 12-й линии метро Мехико, одна из которых рухнула накануне вместе с проезжающим поездом, обслуживала с 2016 года французская компания TSO, проведенные в 2019 и 2020 годах ревизии не выявили рисков для эксплуатации, сообщила глава метрополитена Мехико Флоренсия Серрания."В конце 2019 года компания "Инженерные услуги и прикладные системы" провела исследование структурных и геотехнических характеристик эстакады 12-й линии... Результаты не выявили риска для эксплуатации", - заявила директор столичной подземки Флоренсия Серрания в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге городского правительства в Twitter.Следующая инспекция этой и других эстакад метрополитена Мехико прошла после землетрясения в июне 2020 года и также не выявила проблем, добавила чиновник.Линия метро 12, на которой произошло обрушение, была открыта в октябре 2012 года, в ее строительство вложили 1,8 миллиарда долларов. Ежедневно этой линией метро пользуются около 220 тысяч человек. По словам местных жителей, метромост часто выходил из строя практически с момента открытия. В 2014 году движение по этой линии было приостановлено на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу составов.Протокол постоянного наблюдения за инфраструктурой 12-й линии метро Мехико был разработан французской компанией Syntra, дочерним предприятием парижского метрополитена, в 2014 году. Подрядчиком для ежедневной проверки условий эксплуатации стационарных объектов стала в 2016 году французская TSO - работы выполняются каждую ночь, 365 дней в году. Бюджет на обслуживание этой линии метро составляет около 6 миллионов долларов в год, сообщила Флоренсия Серрания.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, погибли 24 человека, еще 79 получили ранения и были госпитализированы. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Городское правительство выразило свои соболезнования жителям и приспустило главные флаги в городе в знак солидарности с жертвами, пострадавшими и их семьями, в Мехико объявлен траур.Федеральные и местные власти пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.

https://ria.ru/20210504/krushenie-1731112437.html

https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731120583.html

мехико (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико (город), происшествия, в мире