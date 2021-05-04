https://ria.ru/20210504/malchik-1731103117.html

В Дагестане вторые сутки ищут пропавшего мальчика

В Дагестане вторые сутки ищут пропавшего мальчика

Сотрудники МЧС и МВД Дагестана, а также добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" почти двое суток ищут пропавшего девятилетнего мальчика,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:17

2021-05-04T15:17

2021-05-04T15:51

республика дагестан

кизлярский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники МЧС и МВД Дагестана, а также добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" почти двое суток ищут пропавшего девятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба отряда.В понедельник, 3 мая, в отряд "Лиза Алерт" поступила заявка о пропаже Гаджимагомеда Курамагомедова, который 2 мая в селе имени Шаумяна Кизлярского района ушел гулять и не вернулся. На место пропажи выдвинулись добровольцы поисково-спасательного отряда, был развернут оперативный штаб по поиску ребенка.По информации пресс-службы отряда, к поискам мальчика подключились местные жители, поисковики со всего Дагестана, а также пилоты БПЛА из Краснодарского и Ставропольского края, добровольцы из Кабардино-Балкарской республики, на помощь вылетели одни и самых опытных добровольцев из Москвы с оборудованием."На данный момент в поисково-спасательных работах принимают участие представители отряда "Лиза Алерт" (из Дагестана – восемь человек, Кабардино-Балкарии – пять человек, Ставропольского края – два человека, Краснодарского края – два человека), местные жители, а также представители служб: МВД – около 100 человек, МЧС – 10 человек. Люди продолжают приезжать на место, получают и выполняют задачи в надежде найти ребенка, которого нет уже две ночи", – рассказали в пресс-службе отряда.По информации отряда, поиск ведется одновременно и в природной среде, и в ближайших населенных пунктах. Волонтеры проверяют заброшенные здания, дворы, ямы, обходят ближайшие населенные пункты и поля, проверяют линии воды на реках и водоемах.В пресс-службе МВД Дагестана рассказали РИА Новости, что силовики ведут активный поиск пропавшего мальчика. "Мы делаем все возможное, ищем всеми силами и способами с момента поступления заявления. Задействованы сотрудники ППС и ПДН района, в котором пропал мальчик, и близлежащих муниципалитетов. Будем надеяться на благоприятный исход", – сказал собеседник агентства.Добровольцев на данный момент не хватает, нужны люди, готовые выполнять задачи, сообщили в отряде. "Желающие принять участие в поисках могут подъехать в наш штаб, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кизлярский район, село имени Шаумяна, улица Ленина, здание школы. Также добровольцам не хватает скотча, бумаги А4, фонарей и аккумуляторов 18650, а также воды в бутылках емкостью 0,5 литра, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)", – рассказали в пресс-службе.В СУСК по региону сообщили, что по факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Курамагомедова Гаджимагомеда Жамаловича, 15 декабря 2012 года рождения", – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Дагестану.Приметы без вести пропавшего: на вид 10-11 лет, рост примерно 130 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, глаза карие, лицо кавказского типа. Был одет в футболку черного цвета, бриджи светлого цвета, на ногах кроссовки.

https://ria.ru/20210325/deti-1602789045.html

https://ria.ru/20210307/vnimanie-1600285626.html

кизлярский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, кизлярский район, происшествия