https://ria.ru/20210504/livan-1731083310.html

Ливан и Израиль возобновили переговоры по демаркации морских границ

Ливан и Израиль возобновили переговоры по демаркации морских границ

Ливан и Израиль возобновили во вторник непрямые переговоры по демаркации морских границ при посредничестве США и ООН, сообщает ливанское национальное агентство... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:31

2021-05-04T12:31

2021-05-04T12:31

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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Ливан и Израиль возобновили во вторник непрямые переговоры по демаркации морских границ при посредничестве США и ООН, сообщает ливанское национальное агентство NNA."Пятый раунд непрямых переговоров по демаркации морских границ между Ливаном и Израилем при посредничестве США и под эгидой ООН стартовал сегодня в Рас-Накуре", - пишет агентство.В октябре представители Ливана и Израиля на непрямых переговорах продолжили обсуждение принципов демаркации. Стороны разошлись в позициях по определению основной линии и отправной точки. После чего переговорный процесс вновь был остановлен.Осенью 2020 года переговоры возобновились исходя из 860 квадратных километров спорных территорий. Однако входе встреч ливанская сторона заявила о новой линии, которая увеличивает площадь спорной акватории на 1 420 квадратных километров и захватывает часть израильского месторождения Кариш. Израильская сторона отказалась обсуждать новые требования.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.

https://ria.ru/20200728/1575047328.html

https://ria.ru/20200915/izrail-1577219592.html

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