https://ria.ru/20210504/letalnost-1731074891.html

В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 337 смертей с COVID-19, за все время – 111 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:10

2021-05-04T11:10

2021-05-04T11:10

распространение коронавируса

россия

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 337 смертей с COVID-19, за все время – 111 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 337 смертей... За весь период по России умерло 111 535 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончался 61 человек, Санкт-Петербурге - 34, Нижегородской области - 15.

https://ria.ru/20210502/oslozhneniya-1730901673.html

россия

москва

санкт-петербург

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2021

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россия, москва, санкт-петербург, общество