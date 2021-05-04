https://ria.ru/20210504/letalnost-1731074891.html
В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 337 смертей с COVID-19, за все время – 111 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:10
2021-05-04T11:10
2021-05-04T11:10
распространение коронавируса
россия
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730325232_0:137:2476:1530_1920x0_80_0_0_024ae1d0f244f73f6ff422aec23fd804.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 337 смертей с COVID-19, за все время – 111 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 337 смертей... За весь период по России умерло 111 535 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончался 61 человек, Санкт-Петербурге - 34, Нижегородской области - 15.
https://ria.ru/20210502/oslozhneniya-1730901673.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730325232_339:0:2426:1565_1920x0_80_0_0_e59f71b0a0952e03fac0a8c857f425c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, общество