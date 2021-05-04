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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/letalnost-1731074891.html
В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 337 смертей с COVID-19, за все время – 111 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:10
2021-05-04T11:10
распространение коронавируса
россия
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 337 смертей с COVID-19, за все время – 111 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 337 смертей... За весь период по России умерло 111 535 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончался 61 человек, Санкт-Петербурге - 34, Нижегородской области - 15.
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россия, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом

11:10 04.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОчередь из машин скорой медицинской помощи у поликлиники №68 города Сестрорецке
Очередь из машин скорой медицинской помощи у поликлиники №68 города Сестрорецке - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 337 смертей с COVID-19, за все время – 111 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 337 смертей... За весь период по России умерло 111 535 человек", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 11:57Распространение коронавируса
Мурашко рассказал об осложнениях у переболевших коронавирусом
В частности, в Москве скончался 61 человек, Санкт-Петербурге - 34, Нижегородской области - 15.
 
Распространение коронавирусаРоссияМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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