https://ria.ru/20210504/khronika-1731085449.html

RT опубликовал хронику времен войны в цвете

RT опубликовал хронику времен войны в цвете

RT опубликовал эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны, отреставрированную при помощи нейросетей. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:00

2021-05-04T13:00

2021-05-04T13:00

телеканал rt

великая отечественная война (1941-1945)

германия

ссср

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731085385_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_a2097157ef070c05877fbc4358adc28f.png

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. RT опубликовал эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны, отреставрированную при помощи нейросетей. На видео запечатлены парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года, торжественные марши у Рейхстага и Бранденбургских ворот. Помимо этого, на пленке показаны редкие кадры, где воины-победители возвращаются домой уже после капитуляции Германии.

германия

ссср

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945), германия, ссср, берлин (город)