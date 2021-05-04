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RT опубликовал хронику времен войны в цвете
RT опубликовал хронику времен войны в цвете
RT опубликовал эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны, отреставрированную при помощи нейросетей. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:00
2021-05-04T13:00
телеканал rt
великая отечественная война (1941-1945)
германия
ссср
берлин (город)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. RT опубликовал эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны, отреставрированную при помощи нейросетей. На видео запечатлены парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года, торжественные марши у Рейхстага и Бранденбургских ворот. Помимо этого, на пленке показаны редкие кадры, где воины-победители возвращаются домой уже после капитуляции Германии.
германия
ссср
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телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945), германия, ссср, берлин (город)

RT опубликовал хронику времен войны в цвете

13:00 04.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. RT опубликовал эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны, отреставрированную при помощи нейросетей.
На видео запечатлены парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года, торжественные марши у Рейхстага и Бранденбургских ворот.
Помимо этого, на пленке показаны редкие кадры, где воины-победители возвращаются домой уже после капитуляции Германии.
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Телеканал RTВеликая Отечественная война (1941-1945)ГерманияСССРБерлин (город)
 
 
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