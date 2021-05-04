https://ria.ru/20210504/izrail-1731206922.html

В Израиле "Бессмертный полк" пройдет в День Победы в очном формате

В Израиле "Бессмертный полк" пройдет в День Победы в очном формате

Акция "Бессмертный полк" в Израиле пройдет 9 мая не в онлайн-формате, а очно, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Берла... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-04T19:40

2021-05-04T19:40

2021-05-05T15:45

россия

бессмертный полк

день победы

берл лазар

иерусалим

калининград

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Израиле пройдет 9 мая не в онлайн-формате, а очно, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган."В День Победы 9 мая из-за эпидемической ситуации российская акция "Бессмертный полк" будет проводиться в онлайн-формате. Но в Израиле в рамках мероприятий, посвященных 26 ияра (Дню спасения и освобождения - ред.), решили не отступать от многолетней традиции. Израильский "Бессмертный полк" пройдет, как и всегда в этот день, на горе Герцля у мемориала солдатам Красной Армии", - сказал Коган.В России шествие "Бессмертного полка" стартует 9 мая в онлайн-формате на официальном сайте 2021.polkrf.ru, а также на других партнерских площадках.Самый молодой еврейский праздник - День спасения и освобождения - приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года). Поскольку в 2021 году эта дата выпадает на субботу, 8 мая (шаббат), основные мероприятия пройдут 6 мая.По словам Когана, основная молитва Дня освобождения и спасения пройдет 6 мая у главной святыни иудаизма - Стены Плача в Иерусалиме. На ней будут присутствовать главные раввины Израиля, члены правительства, депутаты кнессета, другие почетные гости. Церемония начнется в 18.00 по местному времени."Также памятные церемонии пройдут в других городах Израиля, у пещеры Махпела и на могиле праматери Рахель. В России День освобождения и спасения будут отмечать еврейские общины в десятках городов - от Калининграда до Биробиджана и от Мурманска до Дербента, а также в Симферополе", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210419/pobeda-1728973753.html

https://ria.ru/20210503/podsvetka-1730984968.html

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калининград

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россия, бессмертный полк, день победы, берл лазар, иерусалим, калининград, в мире