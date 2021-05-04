https://ria.ru/20210504/g7-1731047911.html

Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией

Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией

Главы МИД стран "Большой семерки" во вторник обсудят действия России у границ Украины, лишение свободы Алексея Навального, а также ситуацию в Белоруссии,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T02:27

2021-05-04T02:27

2021-05-04T02:27

россия

доминик рааб

g7

украина

в мире

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ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Главы МИД стран "Большой семерки" во вторник обсудят действия России у границ Украины, лишение свободы Алексея Навального, а также ситуацию в Белоруссии, говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.Во вторник в рамках проходящей на этой неделе встречи глав МИД G7 планируется провести дискуссии по основным геополитическим вопросам, "угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека". "Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии", - отмечается в сообщении.Утром участники встречи обсудят переворот в Мьянме, изучат информацию от правительства национального единства о ситуации на местах. Ожидается, что глава британского МИД Доминик Рааб призовет участников встречи "принять более решительные меры против военной хунты".Позже министры планирует обсудить ситуацию в Ливии, продолжающуюся войну в Сирии, ситуацию в Эфиопии, Сомали, Сахеле и в Западных Балканах.Во вторник вечером глава Форин-офиса поделится своим видением сотрудничества между странами "Большой семерки" и Индо-Тихоокеанского региона с целью укрепления торговых связей, обеспечения стабильности и решения проблемы изменения климата.

https://ria.ru/20210502/dzhabarov-1730934655.html

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730260089.html

россия

украина

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россия, доминик рааб, g7, украина, в мире