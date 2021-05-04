Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Главы МИД стран "Большой семерки" во вторник обсудят действия России у границ Украины, лишение свободы Алексея Навального, а также ситуацию в Белоруссии, говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
Во вторник в рамках проходящей на этой неделе встречи глав МИД G7 планируется провести дискуссии по основным геополитическим вопросам, "угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека". "Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии", - отмечается в сообщении.
Утром участники встречи обсудят переворот в Мьянме, изучат информацию от правительства национального единства о ситуации на местах. Ожидается, что глава британского МИД Доминик Рааб призовет участников встречи "принять более решительные меры против военной хунты".
"Это включает расширение адресных санкций против лиц и организаций, связанных с хунтой; поддержку эмбарго на поставки оружия и увеличение гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения страны", - поясняется в сообщении.
Позже министры планирует обсудить ситуацию в Ливии, продолжающуюся войну в Сирии, ситуацию в Эфиопии, Сомали, Сахеле и в Западных Балканах.
"Министры иностранных дел также обсудят продолжающуюся враждебную деятельность России, в том числе путем наращивания войск на границе с Украиной, а также лишение свободы Алексея Навального и ситуацию в Беларуси", - приводятся слова Рааба.
Во вторник вечером глава Форин-офиса поделится своим видением сотрудничества между странами "Большой семерки" и Индо-Тихоокеанского региона с целью укрепления торговых связей, обеспечения стабильности и решения проблемы изменения климата.
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