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Экологи NABU считают конфликт вокруг "Северного потока — 2" исчерпанным
Экологи NABU считают конфликт вокруг "Северного потока — 2" исчерпанным
Экоактивисты немецкой организации Nabu считают конфликт из-за газопровода "Северный поток — 2" исчерпанным и намерены добиваться компенсации ущерба, заявил РИА... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:23
2021-05-04T18:19
россия
allseas
nord stream 2 ag
газпром
александр новак
сша
украина
экономика
германия
экология
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БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Экоактивисты немецкой организации Nabu считают конфликт из-за газопровода "Северный поток — 2" исчерпанным и намерены добиваться компенсации ущерба, заявил РИА Новости ее представитель Ким Корнелиус Детлофф.Накануне Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Германии, которое действует до конца мая. Таким образом, работы по укладке магистрали оказались приостановлены."Нынешний конфликт касается измененного временного промежутка строительства с января по июнь в орнитологическом заповеднике. Теперь, когда в немецком Балтийском море не проводится строительства (в указанные месяцы), этот конфликт исчерпан", — сказал Детлофф.Он напомнил, что Nabu давно критикует "Северный поток — 2" из-за ущерба, который, по мнению экологов, наносится окружающей среде и морскому дну "на площади размером более 16 футбольных полей". В организации полагают, что работы по укладке труб несовместимы с защитой охраняемой природной зоны.В Nabu по-прежнему не согласны с позицией правительства ФРГ о том, что магистраль обеспечит энергобезопасность в Европе."Есть достаточно инфраструктуры импорта в виде трубопроводов, терминалов приема сжиженного газа для эффективного использования природного газа на последних стадиях его применения (в энергетике. — Прим. ред.). Благодаря многочисленным излишкам мощностей в европейской газовой сети отдельные случаи дефицита и пикового спроса компенсируются", — добавил собеседник агентства.По его словам, с точки зрения менеджмента в энергетике можно обойтись и без "Северного потока — 2".Детлофф считает, что поставки через газопровод могут быть более эффективными, если исходить из защиты климата, в сравнении с терминалами СПГ. При этом, добавил представитель Nabu, точных данных об объемах выброса загрязняющих веществ в ходе поставок нет."Скорее, каждый дополнительный проект по газу повышает риски зависимости от ископаемого топлива и отсрочки реализации энергетического перехода (к экологичным источникам энергии. — Прим. ред.). Таким образом, проекты по природному газу противоречат климатическим целям федерального правительства Германии и Европейского союза", — заключил Детлофф.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе BSH, работы по строительству "Северного потока — 2" могут возобновить в конце мая."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
https://ria.ru/20210504/ugroza-1731101767.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, газпром, александр новак, сша, украина, экономика, германия, экология, в мире, северный поток — 2

Экологи NABU считают конфликт вокруг "Северного потока — 2" исчерпанным

17:23 04.05.2021 (обновлено: 18:19 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Экоактивисты немецкой организации Nabu считают конфликт из-за газопровода "Северный поток — 2" исчерпанным и намерены добиваться компенсации ущерба, заявил РИА Новости ее представитель Ким Корнелиус Детлофф.
Накануне Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Германии, которое действует до конца мая. Таким образом, работы по укладке магистрали оказались приостановлены.
"Нынешний конфликт касается измененного временного промежутка строительства с января по июнь в орнитологическом заповеднике. Теперь, когда в немецком Балтийском море не проводится строительства (в указанные месяцы), этот конфликт исчерпан", — сказал Детлофф.
Он напомнил, что Nabu давно критикует "Северный поток — 2" из-за ущерба, который, по мнению экологов, наносится окружающей среде и морскому дну "на площади размером более 16 футбольных полей". В организации полагают, что работы по укладке труб несовместимы с защитой охраняемой природной зоны.
В Nabu по-прежнему не согласны с позицией правительства ФРГ о том, что магистраль обеспечит энергобезопасность в Европе.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
15:04
Эксперт оценил угрозу "Северному потоку — 2" от немецких экологов
"Есть достаточно инфраструктуры импорта в виде трубопроводов, терминалов приема сжиженного газа для эффективного использования природного газа на последних стадиях его применения (в энергетике. — Прим. ред.). Благодаря многочисленным излишкам мощностей в европейской газовой сети отдельные случаи дефицита и пикового спроса компенсируются", — добавил собеседник агентства.
По его словам, с точки зрения менеджмента в энергетике можно обойтись и без "Северного потока — 2".
Детлофф считает, что поставки через газопровод могут быть более эффективными, если исходить из защиты климата, в сравнении с терминалами СПГ. При этом, добавил представитель Nabu, точных данных об объемах выброса загрязняющих веществ в ходе поставок нет.
"Скорее, каждый дополнительный проект по газу повышает риски зависимости от ископаемого топлива и отсрочки реализации энергетического перехода (к экологичным источникам энергии. — Прим. ред.). Таким образом, проекты по природному газу противоречат климатическим целям федерального правительства Германии и Европейского союза", — заключил Детлофф.
Сварка труб трубопровода Северный поток - 2 на борту судна Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
16:10Сказано в эфире
"Вгрызлись в проект". Рар оценил последствия нового иска к "Севпотоку-2"
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе BSH, работы по строительству "Северного потока — 2" могут возобновить в конце мая.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
15:30
В Гамбурге не определились с датой слушаний против "Северного потока — 2"
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGГазпромАлександр НовакСШАУкраинаЭкономикаГерманияЭкологияВ миреСеверный поток — 2
 
 
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