https://ria.ru/20210504/dushanbe-1731080800.html

Ветеранам Великой Отечественной войны в Душанбе окажут помощь

Ветеранам Великой Отечественной войны в Душанбе окажут помощь

Мэрия Душанбе окажет ко Дню Победы материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии во вторник. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:01

2021-05-04T12:01

2021-05-04T12:01

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

чернобыльская аэс

душанбе

ссср

в мире

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ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Мэрия Душанбе окажет ко Дню Победы материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии во вторник."Решение об оказании единовременной денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам подписал председатель города Рустам Эмомали", - сообщил собеседник агентства.По его словам, проживающие в Душанбе 16 ветеранов Великой отечественной войны получат к 9 мая по 1500 сомони (133 доллара). В свою очередь, инвалиды войны в Афганистане, инвалиды-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также лица, получившие ордена и медали СССР в годы ВОВ в тылу, получат по 800 сомони (71 доллар).Мэрия Душанбе выделила на финансовую помощь ветеранам 316 200 сомони (27 тысяч 933долларов).На фронтах Великой Отечественной воевали около 300 тысяч таджикистанцев, более 90 тысяч из них не вернулись домой. На сегодняшний день в стране проживает 108 ветеранов Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210430/taksi-1730732085.html

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душанбе

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, великая отечественная война (1941-1945), чернобыльская аэс, душанбе, ссср, в мире