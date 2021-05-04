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Сын дрессировщика Багдасарова усомнился в причине его смерти
Сын дрессировщика Багдасарова усомнился в причине его смерти
У народного артиста России Михаила Багдасарова не было серьезных проблем со здоровьем, заявил его сын Артур в комментарии для телеканала "360". РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:44
2021-05-04T13:44
2021-05-04T16:51
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У народного артиста России Михаила Багдасарова не было серьезных проблем со здоровьем, заявил его сын Артур в комментарии для телеканала "360".По его словам, за неделю до смерти дрессировщика госпитализировали с бронхитом. Багдасаров-младший отметил, что ничего не знает по поводу коронавируса, который, предположительно, обнаружили у его отца."Не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел или еще чего-то. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком", — уточнил он.Ранее в пресс-службе Росгосцирка сообщили, что Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти назвали COVID-19.Багдасаров — народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973-го начал выступать в цирке с собственной программой. Его дети Артур и Карина — знаменитые укротители тигров.
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михаил багдасаров, россия, росгосцирк, кисловодск, баку, общество