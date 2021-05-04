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Депутат ПАСЕ собирается в Россию для доклада о Навальном
Депутат ПАСЕ собирается в Россию для доклада о Навальном
Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, которому Россия запретила въезд на свою территорию, заявил, что намерен повторно... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T19:50
2021-05-04T19:50
россия
давид сассоли
европарламент
вера юрова
госдума рф
еврокомиссия
вячеслав володин
москва
берлин (город)
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, которому Россия запретила въезд на свою территорию, заявил, что намерен повторно подать запрос на визит в Россию для подготовки доклада по ситуации с Алексеем Навальным.В пятницу МИД РФ опубликовал имена восьми граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова и Мэр. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали в МИД. В прошлый четверг ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным."Я повторно подам заявку на посещение России для моего доклада по задержанию Навального", - написал Мэр в Twitter.В январе Мэр заявлял, что запросит разрешение комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека на посещение России в рамках работы по инциденту с Навального. Комитет, в свою очередь, одобрил запрос докладчика на поездку в Россию.Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращений от спецдокладчика ПАСЕ Мэра по вопросу о его визите в Россию в свете предполагаемого отравления Навального не было.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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россия, давид сассоли, европарламент, вера юрова, госдума рф, еврокомиссия, вячеслав володин, москва, берлин (город), в мире

Депутат ПАСЕ собирается в Россию для доклада о Навальном

19:50 04.05.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, которому Россия запретила въезд на свою территорию, заявил, что намерен повторно подать запрос на визит в Россию для подготовки доклада по ситуации с Алексеем Навальным.
В пятницу МИД РФ опубликовал имена восьми граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова и Мэр. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали в МИД. В прошлый четверг ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным.
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"Я повторно подам заявку на посещение России для моего доклада по задержанию Навального", - написал Мэр в Twitter.
В январе Мэр заявлял, что запросит разрешение комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека на посещение России в рамках работы по инциденту с Навального. Комитет, в свою очередь, одобрил запрос докладчика на поездку в Россию.
Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращений от спецдокладчика ПАСЕ Мэра по вопросу о его визите в Россию в свете предполагаемого отравления Навального не было.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
 
РоссияДавид СассолиЕвропарламентВера ЮроваГосдума РФЕврокомиссияВячеслав ВолодинМоскваБерлин (город)В мире
 
 
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