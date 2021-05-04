https://ria.ru/20210504/bagdasarov-1731089116.html

Запашный назвал Багдасарова большим мастером, преданным цирковому делу

Запашный назвал Багдасарова большим мастером, преданным цирковому делу

Народный артист России, дрессировщик хищников и основатель цирковой династии Михаил Багдасаров был большим мастером, преданным цирковому делу и создавшим не... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:29

2021-05-04T13:29

2021-05-04T13:29

культура

новости культуры

артур багдасаров

эдгард запашный

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист России, дрессировщик хищников и основатель цирковой династии Михаил Багдасаров был большим мастером, преданным цирковому делу и создавшим не одно произведение циркового искусства, он до последних дней жизни оставался очень авторитетным человеком, рассказал РИА Новости гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.Ранее сообщалось, что Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса.Он рассказал, что Багдасаров создал аттракцион "Давид Сасунский", объединил в одной клетке тигров, львов, леопардов, волков и других хищников. "Тогда это прогремело", - подчеркнул Запашный.Гендиректор цирка добавил, что ещё одним ярким номером Багдасарова было "Тигры-шоу", когда он выходил к большому количеству тигров вместе со своей, на тот момент несовершеннолетней, дочерью Кариной."Мы дружили семьями на протяжении нескольких десятков лет. Артур Багдасаров вместе с Аскольдом (Запашным - ред.) вообще в один день родился, мы даже дни рождения как-то вместе справляли. Дальше, когда он (Михаил Багдасаров - ред.) вышел на пенсию, он возглавлял Нижегородский цирк в качестве худрука. Он до конца (своих - ред.) дней оставался преданным цирковому искусству, был очень авторитетным человеком, входил во все комиссии, всегда был очень активным, но вот последние две недели его, конечно, очень сильно подкосили", - сказал Запашный.Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.

https://ria.ru/20200809/1575443652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, артур багдасаров, эдгард запашный