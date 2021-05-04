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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210504/bagdasarov-1731089116.html
Запашный назвал Багдасарова большим мастером, преданным цирковому делу
Запашный назвал Багдасарова большим мастером, преданным цирковому делу
Народный артист России, дрессировщик хищников и основатель цирковой династии Михаил Багдасаров был большим мастером, преданным цирковому делу и создавшим не... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:29
2021-05-04T13:29
культура
новости культуры
артур багдасаров
эдгард запашный
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист России, дрессировщик хищников и основатель цирковой династии Михаил Багдасаров был большим мастером, преданным цирковому делу и создавшим не одно произведение циркового искусства, он до последних дней жизни оставался очень авторитетным человеком, рассказал РИА Новости гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.Ранее сообщалось, что Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса.Он рассказал, что Багдасаров создал аттракцион "Давид Сасунский", объединил в одной клетке тигров, львов, леопардов, волков и других хищников. "Тогда это прогремело", - подчеркнул Запашный.Гендиректор цирка добавил, что ещё одним ярким номером Багдасарова было "Тигры-шоу", когда он выходил к большому количеству тигров вместе со своей, на тот момент несовершеннолетней, дочерью Кариной."Мы дружили семьями на протяжении нескольких десятков лет. Артур Багдасаров вместе с Аскольдом (Запашным - ред.) вообще в один день родился, мы даже дни рождения как-то вместе справляли. Дальше, когда он (Михаил Багдасаров - ред.) вышел на пенсию, он возглавлял Нижегородский цирк в качестве худрука. Он до конца (своих - ред.) дней оставался преданным цирковому искусству, был очень авторитетным человеком, входил во все комиссии, всегда был очень активным, но вот последние две недели его, конечно, очень сильно подкосили", - сказал Запашный.Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.
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новости культуры, артур багдасаров, эдгард запашный

Запашный назвал Багдасарова большим мастером, преданным цирковому делу

13:29 04.05.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинНародный артист России, художественный руководитель Нижегородского цирка Михаил Багдасаров
Народный артист России, художественный руководитель Нижегородского цирка Михаил Багдасаров - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист России, дрессировщик хищников и основатель цирковой династии Михаил Багдасаров был большим мастером, преданным цирковому делу и создавшим не одно произведение циркового искусства, он до последних дней жизни оставался очень авторитетным человеком, рассказал РИА Новости гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Ранее сообщалось, что Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса.
"Михаил Багдасаров - это основатель династии. Сегодня уже третье поколение династии Багдасаровых работает на манеже, Карина и Артур Багдасаровы - это ведущие артисты цирка. Дядя Миша был учеником лучших. Он в своё время долго работал ассистентом у моего отца Вальтера Запашного, потом работал у Маргариты Назаровой. В общем, это мастер, большой мастер, человек, который создал несколько произведений циркового искусства", - сказал Запашный.
Он рассказал, что Багдасаров создал аттракцион "Давид Сасунский", объединил в одной клетке тигров, львов, леопардов, волков и других хищников. "Тогда это прогремело", - подчеркнул Запашный.
Гендиректор цирка добавил, что ещё одним ярким номером Багдасарова было "Тигры-шоу", когда он выходил к большому количеству тигров вместе со своей, на тот момент несовершеннолетней, дочерью Кариной.
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"Мы дружили семьями на протяжении нескольких десятков лет. Артур Багдасаров вместе с Аскольдом (Запашным - ред.) вообще в один день родился, мы даже дни рождения как-то вместе справляли. Дальше, когда он (Михаил Багдасаров - ред.) вышел на пенсию, он возглавлял Нижегородский цирк в качестве худрука. Он до конца (своих - ред.) дней оставался преданным цирковому искусству, был очень авторитетным человеком, входил во все комиссии, всегда был очень активным, но вот последние две недели его, конечно, очень сильно подкосили", - сказал Запашный.
Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.
 
КультураНовости культурыАртур БагдасаровЭдгард Запашный
 
 
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