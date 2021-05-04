https://ria.ru/20210504/arest-1731147285.html

Суд арестовал художника за несогласованную выставку в Петербурге

Суд арестовал художника за несогласованную выставку в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста художнику-акционисту Павлу Крисевичу за несогласованную выставку картин,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T22:45

2021-05-04T22:45

2021-05-04T22:45

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дзержинский

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста художнику-акционисту Павлу Крисевичу за несогласованную выставку картин, сообщила РИА Новости адвокат Луиза Магомедова."Крисевичу назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Поскольку он был задержан 2 мая, а суд состоялся только сегодня, это будет зачтено в счет наказания", - сказала она.Как пояснила Магомедова, Крисевич признан виновным по восьмой части статьи 20.2 КоАП РФ ("повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), которая предусматривает, в частности, арест на срок до 30 суток.При этом активистка Анастасия Михайлова, которая была задержана вместе с Крисевичем за организацию несогласованной уличной выставки, получила 8 суток административного ареста по второй части статьи 20.2 ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").В объединенной пресс-службе городских судов РИА Новости подтвердили, что Крисевичу назначено 10 суток административного ареста, Михайловой – 8 суток, не уточнив подробностей.Ранее в феврале Крисевич получил 25 суток ареста за перфоманс с колючей проволокой на Арбате.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575447968.html

https://ria.ru/20201106/raspyatie-1583376427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дзержинский, санкт-петербург, происшествия