https://ria.ru/20210504/alliance-1730340879.html

Планы на Крым. Зачем Британия и Турция помогают Украине

Планы на Крым. Зачем Британия и Турция помогают Украине

Усиление России в Черноморском регионе после воссоединения с Крымом сильно беспокоит НАТО. Британия с Турцией на этом направлении действуют через Украину:... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:00

2021-05-04T08:00

2021-05-04T07:59

ричард мур

россия

ми-6

евросоюз

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Ксения Мельникова. Усиление России в Черноморском регионе после воссоединения с Крымом сильно беспокоит НАТО. Британия с Турцией на этом направлении действуют через Украину: Лондон финансирует проекты по "реинтеграции" полуострова, Анкара поддерживает киевскую "Крымскую платформу". В планах союзников разбиралось РИА Новости.Общие враги"Между Турцией, Великобританией и Украиной возникает неформальный трехсторонний альянс, и направлен он против России и ее влияния в Черном море. Страны стремятся ввести собственную структуру безопасности в регионе на своих условиях", — пришли к выводу журналисты одного из ведущих греческих и кипрских информационных изданий Greek City Times. Треугольник формировался постепенно. Вначале появилась ось Лондон — Анкара. Обе страны рассорились с Брюсселем: Лондон — из-за Brexit, а Анкара — из-за критики в адрес президента Реджепа Эрдогана. После развода Соединенного Королевства с Евросоюзом Турция осталась лояльной Лондону. Процесс длился не один год, и Эрдоган заверял: "Соединенное Королевство — наш ценный и надежный стратегический партнер. Турция продолжит эффективное и всестороннее сотрудничество с Великобританией и после Brexit".В Анкаре благодарны за то, что Великобритания всегда выступала за интеграцию Турции в разные западные структуры и, в отличие от других союзников по НАТО, не критиковала политику Эрдогана. Так было и во время военной кампании в Сирии, и в ходе активного вмешательства Анкары в ливийские дела.Летом МИ-6 возглавил бывший посол Британии в Турции Ричард Мур. Работать в Анкаре он начал в 2014-м. Отчасти благодаря тому, что свободно владеет турецким, он быстро добился признания в местных дипломатических кругах и даже считался другом Эрдогана. Через два года турецкие военные предприняли попытку госпереворота. Мятеж подавили, власти разбирались с критиками и оппозицией. В стране быстро провели референдум о внесении поправок в конституцию. Идею Эрдогана поддержало чуть больше половины избирателей. Турция стала президентской республикой, и глава государства получил расширенные полномочия.В Евросоюзе путч осудили, но ожидаемой помощи не оказали. "Государства, которые заботятся о судьбе мятежников больше, чем о турецкой демократии, не могут быть друзьями Анкары", — упрекал Эрдоган западные страны.Великобритания поступила иначе. Лондон не только распек мятежников, но и отправил в Турцию с визитом главу внешнеполитического ведомства — им тогда был Борис Джонсон. Политик хвастался семейными связями: его прадед по отцовской линии Али Кемаль был министром внутренних дел Османской империи.Говорили, что таким вниманием со стороны Лондона Турция обязана в первую очередь Ричарду Муру. К слову, у него непростые отношения с Россией, где он жил некоторое время в детстве вместе с отцом-дипломатом. "Мои первые воспоминания — из России", — писал Мур как-то в Twitter. Но сантименты не мешают ему довольно жестко критиковать Москву. "Россия сейчас объективно в упадке как с экономической, так и с демографической точки зрения," — заявил он в одном из недавних интервью. В декабре Лондон и Анкара заключили соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу 1 января. После выхода из Евросоюза это было необходимо. Пережив Brexit, Лондон стал создавать собственную систему альянсов, где Анкаре отвели одну из основных ролей. "Турция — ключевой элемент НАТО, а также наш союзник и друг", — написал в Twitter глава Министерства иностранных дел Доминик Рааб.Реинтеграция по-украинскиПримерно такими же словами прошлой осенью Рааб приветствовал украинского президента: "Добро пожаловать в Лондон, президент Владимир Зеленский! Украина — ключевой союзник Великобритании"."Ключевой союзник" встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. За закрытыми дверями прошли переговоры с главой разведки Ричардом Муром. Стороны пытались тщательно скрыть эту информацию, но в прессу она все равно просочилась. Тогда в Киеве подтвердили: беседа была, большинство вопросов касались "помощи и защиты суверенитета и территориальной целостности" Украины. Зеленский рассказывал о грядущем подписании "важного стратегического документа" о развитии Военно-морского флота на Украине, меморандуме на сумму 1,25 миллиарда фунтов (около 130 миллиардов рублей). Военное сотрудничество, судя по всему, флотом не ограничится. Украинские политики намекали на размещение британской базы в Николаевской области.Вскоре на сайте правительства Соединенного Королевства появилось сообщение, что посольство Британии на Украине готово выделить десять тысяч фунтов (в пределах миллиона рублей) на проекты по "реинтеграции" полуострова Крым в состав Украины. Программа называется "Открытое будущее". Работать планируют через общественные организации при помощи госорганов. Главная цель — освещать нарушения прав человека в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины, привлекать крымских татар, поощряя их правозащитную и политическую деятельность.При этом отношения Лондона и Киева нельзя назвать равноценными, считает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. Британия рассматривает Украину как тактического, а не стратегического партнера против России. "С экономической точки зрения Киев ничего не значит для Лондона. Британия получает дополнительные инструменты давления на Москву и новую оборонную стратегию, которая носит откровенно антироссийский характер, обосновывает конфликтом на Украине. Все встречи между представителями британских и украинских властей связаны с действием разведок. Украинская сторона может предоставить британской разведданные, и она же понесет ответственность, если они будут некорректны", — говорит политолог. И добавляет, что Brexit предоставил Британии возможность вернуться к собственным глобальным интересам, от которых она отказывалась во время членства в ЕС.Казаки с османамиПробыв в октябре несколько дней в Лондоне, Зеленский полетел в Стамбул — на встречу с турецким лидером. И объявил о создании "Крымской платформы" — международного форума, который должен помочь Киеву вернуть Крым. Турецкие власти затею поддержали. Первый саммит запланировали на 24 августа, в День независимости Украины.После воссоединения Крыма с Россией Турция поддержала Украину. На разных площадках турецкие власти заявляют, что "никогда не признают аннексию Крыма". "Мы одинаково решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", — высказывался весной Эрдоган.Десятого апреля Зеленский вновь прилетал в Стамбул. Турецкий лидер пообещал Киеву помощь в присоединении к НАТО. Впрочем, украинские военные и так проходят подготовку в учебных центрах Турции: в сентябре 2019 года Минобороны Украины сообщало, что 50 военнослужащих из состава ВВС страны получили соответствующие разрешения на применение турецкого беспилотника Bayraktar TB2. А в конце 2021-го украинские моряки примут участие в учениях Военно-морских сил Турции Dogu Akdeniz в западной части Средиземного моря.На переговорах Зеленский и Эрдоган также обсудили строительство кораблей класса "корвет", совместное производство транспортных самолетов Ан-178 и поставку беспилотников Bayraktar. "Мы видим, что это действительно гордость турецкого ВПК. Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. Турция демонстрирует серьезные успехи, и мы покупаем эту продукцию", — не жалел похвал Зеленский в интервью одному из турецких изданий.Внимание Турции к Украине не ограничивается вооружением. Встречное движение идет и в гуманитарной сфере: в Киеве на турецкие деньги намерены строить мечеть, а в Одессе с помощью турецких же денег (присоединились и грузины) сняли фильм "Последняя крепость: Хаджибей" о том, как казак Андрей передает в Стамбул важную информацию, чтобы бороться против "российских оккупантов". События разворачиваются во время Русско-турецкой войны 1787-92 годов, когда русские вытесняли османскую армию с северо-западного побережья Черного моря."Украина занимает одно из приоритетных направлений в политике Турции. В республике большая диаспора крымских татар. Турецкий электорат активно выступает за то, чтобы Крым вернули в состав Украины, хотя для этого нет никаких предпосылок", — отмечает директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.Российская угрозаПротурецкие некоммерческие организации создавали в Крыму еще с девяностых. Тогда, после распада Советского Союза, Анкара и Киев впервые начали обсуждать "российскую угрозу на Черном море". При этом, развивая более тесные двусторонние отношения с Киевом, Турция избегает напряженности в отношениях с Москвой.Что касается Британии, она всегда старалась вбить клин между Россией и Турцией и столкнуть их в Черном море, считает Владимир Аватков, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова. "Политика Лондона и всего англосаксонского мира, направленная на формирование дуги нестабильности от Северной Африки через весь Ближний Восток к Центральной Азии и Южному Кавказу, продолжается и сегодня. Именно на это направлены усилия Лондона по выстраиванию контактов Анкары с Украиной. К тому же Британия делает все для того, чтобы оторвать Турцию от России".Такой план давления приписывают классической британской политической школе. Начиная с XIX века этот подход считали одним из главных инструментов внешней политики Англии. Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский уверен — при помощи неофициального союза против Москвы Британия пытается возродить былую империю. "Но это мало что дает, — объясняет он. — И страна уже не та, и прежних финансовых возможностей у нее нет. Зато есть желание получить что-либо за счет более слабых государств. Турция тут как нельзя кстати".Эксперт уверен, что формирование союза при участии Анкары, Лондона и Киева отвечает и турецким интересам — попыткам максимально расширить влияние. Хотя они, как и в случае с Британией, обречены на провал.

https://ria.ru/20210419/velikobritaniya-1728922403.html

https://ria.ru/20210428/velikobritaniya-1730258555.html

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ричард мур, россия, ми-6, евросоюз, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган