https://ria.ru/20210503/zaderzhanie-1731036592.html

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении узницы концлагеря

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении узницы концлагеря

В Петербурге задержан ранее судимый мужчина, вырвавший кошелек у 80-летней жительницы города, бывшей узницы концлагеря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T22:05

2021-05-03T22:05

2021-05-03T22:05

россия

литва

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. В Петербурге задержан ранее судимый мужчина, вырвавший кошелек у 80-летней жительницы города, бывшей узницы концлагеря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Сообщается, что в пятницу в полицию Василеостровского района поступило заявление от 80-летней местной жительницы, которая в годы Великой Отечественной войны была узницей концлагеря в Литве. Она рассказала полицейским, что после похода в магазин возвращалась домой, вслед за ней в подъезд дома 40 по улице Наличной зашел неизвестный мужчина. В лифте он попросил у пожилой женщины "три рубля", которых ему якобы не хватало на покупку жетона. Она решила помочь мужчине, достала кошелек, однако в это время двери лифта открылись, и неизвестный, оттолкнув пенсионерку, выхватил кошелек и скрылся. Ущерб составил 400 рублей.Уточняется, что подозреваемый был задержан в субботу."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов по улице Кораблестроителей по подозрению в совершении грабежа пенсионерки задержан 32-летний гражданин. Мужчина ранее неоднократно судим за аналогичные противоправные деяния. Подозреваемого доставили в полицию", - сообщили в пресс-службе управления.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

https://ria.ru/20210502/ubiystvo-1730903019.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, литва, санкт-петербург, происшествия