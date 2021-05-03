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В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении узницы концлагеря
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении узницы концлагеря
В Петербурге задержан ранее судимый мужчина, вырвавший кошелек у 80-летней жительницы города, бывшей узницы концлагеря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T22:05
2021-05-03T22:05
россия
литва
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. В Петербурге задержан ранее судимый мужчина, вырвавший кошелек у 80-летней жительницы города, бывшей узницы концлагеря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Сообщается, что в пятницу в полицию Василеостровского района поступило заявление от 80-летней местной жительницы, которая в годы Великой Отечественной войны была узницей концлагеря в Литве. Она рассказала полицейским, что после похода в магазин возвращалась домой, вслед за ней в подъезд дома 40 по улице Наличной зашел неизвестный мужчина. В лифте он попросил у пожилой женщины "три рубля", которых ему якобы не хватало на покупку жетона. Она решила помочь мужчине, достала кошелек, однако в это время двери лифта открылись, и неизвестный, оттолкнув пенсионерку, выхватил кошелек и скрылся. Ущерб составил 400 рублей.Уточняется, что подозреваемый был задержан в субботу."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов по улице Кораблестроителей по подозрению в совершении грабежа пенсионерки задержан 32-летний гражданин. Мужчина ранее неоднократно судим за аналогичные противоправные деяния. Подозреваемого доставили в полицию", - сообщили в пресс-службе управления.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
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россия, литва, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении узницы концлагеря

22:05 03.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. В Петербурге задержан ранее судимый мужчина, вырвавший кошелек у 80-летней жительницы города, бывшей узницы концлагеря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сообщается, что в пятницу в полицию Василеостровского района поступило заявление от 80-летней местной жительницы, которая в годы Великой Отечественной войны была узницей концлагеря в Литве. Она рассказала полицейским, что после похода в магазин возвращалась домой, вслед за ней в подъезд дома 40 по улице Наличной зашел неизвестный мужчина. В лифте он попросил у пожилой женщины "три рубля", которых ему якобы не хватало на покупку жетона. Она решила помочь мужчине, достала кошелек, однако в это время двери лифта открылись, и неизвестный, оттолкнув пенсионерку, выхватил кошелек и скрылся. Ущерб составил 400 рублей.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 12:05
В Ленинградской области задержали мужчину, угрожавшего убийством рыбакам
Уточняется, что подозреваемый был задержан в субботу.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов по улице Кораблестроителей по подозрению в совершении грабежа пенсионерки задержан 32-летний гражданин. Мужчина ранее неоднократно судим за аналогичные противоправные деяния. Подозреваемого доставили в полицию", - сообщили в пресс-службе управления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
 
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