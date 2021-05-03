https://ria.ru/20210503/vertolet-1731005558.html
При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека
При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека
Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщает местный портал... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:46
2021-05-03T15:46
2021-05-03T15:46
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщает местный портал Eyewitness News.Как сообщается, вертолет упал на один из островов в реке Умгени в понедельник утром. Службы спасения и следователи из Управления гражданской авиации находятся на месте крушения.Местная газета TimesLive сообщает, что, погибли пилот и второй пилот. Предположительно, причиной падения вертолета стало столкновение с птицей.
https://ria.ru/20210427/filippiny-1730084864.html
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