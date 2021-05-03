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При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека
При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека
Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщает местный портал... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:46
2021-05-03T15:46
квазулу-натал
дурбан
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщает местный портал Eyewitness News.Как сообщается, вертолет упал на один из островов в реке Умгени в понедельник утром. Службы спасения и следователи из Управления гражданской авиации находятся на месте крушения.Местная газета TimesLive сообщает, что, погибли пилот и второй пилот. Предположительно, причиной падения вертолета стало столкновение с птицей.
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квазулу-натал, дурбан, юар, в мире

При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека

15:46 03.05.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщает местный портал Eyewitness News.
Как сообщается, вертолет упал на один из островов в реке Умгени в понедельник утром. Службы спасения и следователи из Управления гражданской авиации находятся на месте крушения.
Местная газета TimesLive сообщает, что, погибли пилот и второй пилот. Предположительно, причиной падения вертолета стало столкновение с птицей.
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Квазулу-НаталДурбанЮАРВ мире
 
 
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