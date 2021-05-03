https://ria.ru/20210503/vakansii-1730984471.html

Названы самые необычные вакансии с зарплатой от ста тысяч рублей

Названы самые необычные вакансии с зарплатой от ста тысяч рублей

Аналитики сервиса "Работа.ру" составили рейтинг самых неординарных вакансий с заработной платой от ста тысяч рублей в месяц, сообщил RT. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:30

2021-05-03T12:30

2021-05-03T14:08

россия

москва

тюмень

общество

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса "Работа.ру" составили рейтинг самых неординарных вакансий с заработной платой от ста тысяч рублей в месяц, сообщил RT.Согласно исследованию, в Москве высоко ценятся услуги холодильщика, который должен диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, а также давать консультации по устранению неисправностей. Такой работник сможет ежемесячно зарабатывать от 175 тысяч рублей.В Тюмени колористу, в обязанности которого входит подбор красок для ремонта автомобилей, предлагают до 150 тысяч рублей. Особые требования к вакансии отсутствуют, однако нужно быть пунктуальным, готовым к командировкам и иметь навыки планирования.Также до 150 тысяч рублей в месяц готовы платить в столице врачу лечебной физкультуры с опытом работы более года. Соискатель должен иметь высшее образование, действующий профильный сертификат по специальности, загранпаспорт, владеть английским и немецким языками на разговорном уровне.Одной из самых необычных вакансий с высокой зарплатой стала работа грумером: от него требуют уметь стричь, мыть и сушить шерсть животных, проводить гигиенические процедуры с их когтями и ушами, а также консультировать хозяев по вопросам ухода за питомцами.

https://ria.ru/20210412/vakansiya-1727831071.html

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москва

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россия, москва, тюмень, общество