Названы самые необычные вакансии с зарплатой от ста тысяч рублей
12:30 03.05.2021 (обновлено: 14:08 03.05.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКошка на процедуре груминга в салоне по стрижке собак и кошек в Москве
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса "Работа.ру" составили рейтинг самых неординарных вакансий с заработной платой от ста тысяч рублей в месяц, сообщил RT.
Согласно исследованию, в Москве высоко ценятся услуги холодильщика, который должен диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, а также давать консультации по устранению неисправностей. Такой работник сможет ежемесячно зарабатывать от 175 тысяч рублей.
В Тюмени колористу, в обязанности которого входит подбор красок для ремонта автомобилей, предлагают до 150 тысяч рублей. Особые требования к вакансии отсутствуют, однако нужно быть пунктуальным, готовым к командировкам и иметь навыки планирования.
Также до 150 тысяч рублей в месяц готовы платить в столице врачу лечебной физкультуры с опытом работы более года. Соискатель должен иметь высшее образование, действующий профильный сертификат по специальности, загранпаспорт, владеть английским и немецким языками на разговорном уровне.
Одной из самых необычных вакансий с высокой зарплатой стала работа грумером: от него требуют уметь стричь, мыть и сушить шерсть животных, проводить гигиенические процедуры с их когтями и ушами, а также консультировать хозяев по вопросам ухода за питомцами.