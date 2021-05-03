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В Таджикистане рассказали об ущербе после конфликта с Киргизией
В Таджикистане рассказали об ущербе после конфликта с Киргизией
Несколько человек убиты в результате инцидента на границе с Киргизией, десятки ранены, сожжено большое число домов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:02
2021-05-03T12:02
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько человек убиты в результате инцидента на границе с Киргизией, десятки ранены, сожжено большое число домов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Таджикистана."В результате ... вооруженного нападения несколько людей были убиты, десятки ранены, и сожжены большое количество домов, пограничных пунктов и других сооружений и объектов инфраструктуры. Гражданам и государству причинён огромный материальный ущерб", - говорится в сообщении.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В Таджикистане рассказали об ущербе после конфликта с Киргизией

12:02 03.05.2021
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько человек убиты в результате инцидента на границе с Киргизией, десятки ранены, сожжено большое число домов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Таджикистана.
"В результате ... вооруженного нападения несколько людей были убиты, десятки ранены, и сожжены большое количество домов, пограничных пунктов и других сооружений и объектов инфраструктуры. Гражданам и государству причинён огромный материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
Военнослужащие на дороге, ведущей к приграничному селу Ког-Таш в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 18:06
Киргизия и Таджикистан опишут участки границы
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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