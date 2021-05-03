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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/sprey-1731009637.html
В Эстонии создали спрей от COVID-19 из молока беременных коров
В Эстонии создали спрей от COVID-19 из молока беременных коров
В Эстонии разработали спрей для носа на основе молока беременных коров, который, как утверждают разработчики, содержит антитела к COVID-19, сообщила в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:34
2021-05-03T16:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. В Эстонии разработали спрей для носа на основе молока беременных коров, который, как утверждают разработчики, содержит антитела к COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба аптечной сети Benu, куда препарат поступил в продажу.Разработчики указывают, что спрей "является продуктом природного происхождения, который содержит антитела к коронавирусу, получаемые из молозива коров".Как пояснили в пресс-службе, "беременным коровам вводили спайковый белок коронавируса, в результате чего их организм начинал производить антитела".Молозиво коровы – секрет молочной железы, вырабатываемый после отела для усиленного кормления теленка в первые дни жизни, а также снабжения его большим количеством антител для формирования иммунитета.В аптечной сети подчеркивают, что спрей для носа не является лекарственным средством, не заменяет вакцинацию и ношение маски, а выступает лишь в качестве дополнительной меры для предотвращения распространения коронавируса. Средство противопоказано тем, у кого есть аллергия на молочный белок.Концепция и разработка данного продукта были произведены в сотрудничестве Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и института ветеринарной медицины и животноводства.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эстония

В Эстонии создали спрей от COVID-19 из молока беременных коров

16:34 03.05.2021 (обновлено: 16:50 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоровы
Коровы - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. В Эстонии разработали спрей для носа на основе молока беременных коров, который, как утверждают разработчики, содержит антитела к COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба аптечной сети Benu, куда препарат поступил в продажу.
Разработчики указывают, что спрей "является продуктом природного происхождения, который содержит антитела к коронавирусу, получаемые из молозива коров".
Как пояснили в пресс-службе, "беременным коровам вводили спайковый белок коронавируса, в результате чего их организм начинал производить антитела".
Молозиво коровы – секрет молочной железы, вырабатываемый после отела для усиленного кормления теленка в первые дни жизни, а также снабжения его большим количеством антител для формирования иммунитета.
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В аптечной сети подчеркивают, что спрей для носа не является лекарственным средством, не заменяет вакцинацию и ношение маски, а выступает лишь в качестве дополнительной меры для предотвращения распространения коронавируса. Средство противопоказано тем, у кого есть аллергия на молочный белок.
Концепция и разработка данного продукта были произведены в сотрудничестве Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и института ветеринарной медицины и животноводства.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭстония
 
 
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